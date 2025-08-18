Shiky enfrenta a Alexis Ayala por amenazarlo y el actor le responde llamándolo "lagartija"

Los enfrentamientos en La Casa de los Famosos México cada vez suben más de nivel. Durante la gala de anoche en el posicionamiento, Shiky se puso cara a cara con Alexis Ayala a quien hizo frente luego de que el actor lo amenazó con nominarlo, pero el locutor español no se esperaba que su contrincante se iba a defender llamándolo "lagartija", lo que encendió los ánimos de inmediato.

Shiky confesó que se posicionó contra Alexis por amenazarlo de manera "juguetona" previo a la nominación, pues recordó que durante la semana Ayala le dijo que lo iba a nominar e incluso bromeó al mostrarle el traje que se pondría para hacerlo, algo que al conductor de radio no le pareció y desde ese momento planeó enfrentarse al actor.

La noche de este domingo se vivieron momentos de intensidad en el reality show. Los posicionamientos estuvieron fuertemente marcados hacia Alexis Ayala, y es que casi todo el cuarto día se posicionó contra él, pues Mariana Botas, Elaine Haro, Priscila Valverde y Dalílah Polanco se pararon frente a él para decirle que se fueran.

Los posicionamientos estuvieron fuertemente marcados hacia Alexis Ayala, y es que casi todo el cuarto día se posicionó contra él | Foto: YouTube La Casa de los Famosos México

Alexis Ayala llama lagartija a Shiky y él se autonombra como un León

Durante el posicionamiento, Alexis Ayala hizo una metáfora sobre él y Shiky, señaló que el locutor era una lagartija y que él era como un león y solo estaba jugando con él. Sin embargo, el español se defendió y dijo que él no veía ningún león, por lo que iba a ir a comprarle un disfraz, pues no lograba ver al feroz felino por ningún lado.

"¿Cuándo has visto a un león jugar con una lagartija Shiky? Pelear nunca, lo que yo lo que hago es juguetear contigo en esta casa. Te quiero te admiro, sí. Vamos a jugar y viéndote a los ojos te digo que si regreso por esa puerta, la próxima semana vas a estar a lado mío", le dijo Alexis Ayala.

La contundente respuesta de Alexis Ayala a quienes se posicionaron contra él

Algo que ha llamado la atención durante los posicionamientos han sido las respuestas frontales de Alexis Ayala, pues aseguran que el actor tiene una madurez emocional que le permite responder con seguridad y sin titubear. Algo de lo que se ha hablado mucho, es la forma en la que contesta con la frase "trataré de encontrar algo de valor en lo que dices", frase que podría significar simplemente que no le importa la opinión de su contrincante.

Algo de lo que se ha hablado mucho, es la forma en la que contesta con la frase "trataré de encontrar algo de valor en lo que dices" | Foto: YouTube La Casa de los Famosos México

Esta noche fue precisamente lo que hizo, a todas las personas que se posicionaron contra él, les contestó con la misma frase, la cual se ha hecho popular en cada gala, pues se cree que es una forma de demeritar el discurso de cada celebridad. Shiky es el único que se ha atrevido a decirle que deje de decir eso y se busque otra cosa, pero hizo caso omiso.