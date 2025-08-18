Sherlyn manda consejo a Cazzu para exigir una manutención justa a Christian Nodal

La polémica está lejos de terminar para Christian Nodal, pues son cada vez más los detalles que surgen sobre los conflictos que existen con su expareja, Cazzu, en los que se ha visto involucrada la hija que tienen en común, Inti. Y es que la trapera argentina calificó como "injusto" el acuerdo que tiene con el cantante por la manutención de la pequeña, algo ante lo que surgieron un sinfín de opiniones como la de Sherlyn que no dudó en darle un consejo a la artista.

Aunque Julieta Cazzuchelli se había limitado a destacar la relación cordial que sostenía con Christian Nodal por su hija manteniendo con total hermetismo los detalles al respecto, en su reciente visita a México rompió el silencio destapando un aparente conflicto por la manutención de la menor. La 'Nena trampa' calificó el acuerdo como "injusto" ya que los gastos son más elevados, ante esto descartó por el momento la posibilidad de comenzar un proceso legal contra el mexicano debido a lo desgastante que puede resultar y que tampoco la favorezca.

Sherlyn reacciona a la polémica entre Nodal y Cazzu por la manutención de su hija

La actriz, quien tomó la decisión de convertirse en madre autónoma a través de un proceso de inseminación artificial, habló sobre el conflicto que existe entre Cazzu y Christian Nodal por la manutención de su hija, Inti. Sherlyn se dirigió a la trapera argentina al asegurar que en el tema en México las leyes le favorece a las mujeres y que ambos deben dejar de lado todo enfrentamiento para enfocarse en el bienestar de la menor.

Sherlyn reacciona a la polémica entre Nodal y Cazzu por la manutención de su hija. Foto: IG @cazzu



“No sé dónde tiene su juicio Cazzu, pero sí te puedo decir que las leyes en nuestro país nos respaldan a nosotras como mujeres 100 por ciento. Entonces, si lo tiene hecho en argentina yo le recomendaría que lo haga en México. Ojalá que se portaran muy adultos ambos, dejaran a la niña muy tranquila y que todos vieran por el bien de la niña y no por el tema mediático”, dijo la actriz.

Sherlyn reacciona a la interacción de Nodal con su hija, Inti

La intérprete de “Con otra”, también fue cuestionada sobre las visitas de Christian Nodal a su hija y aunque se negó a mencionar más al respecto dejaría ver que son escasas: “Creo que esas son presuntas para él, pero lo que ven es lo que hay”. Ante esto, Sherlyn puntualizó en que al tener hijos la responsabilidad en todos los sentidos debe recaer en ambos padres.