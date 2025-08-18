Se burlan del Escorpión Dorado por golpearse a sí mismo en la pelea contra Franco Escamilla en Supernova Strikers

La pelea entre los comediantes Franco Escamilla y Escorpión Dorado la noche de ayer en el evento Supernova Strikers dio mucho de qué hablar. Y por su puesto, en redes sociales no dejaron escapar ningún detalle, como las veces que Alex Montiel se golpeó a sí mismo el rostro, algo que ha desatado burlas, críticas y hasta memes en todo el internet.

Uno de los enfrentamientos más esperados de la noche fue el de Franco y Alex Montiel el Escorpión Dorado, pues son dos figuras imponentes y reconocidas en el mundo de la comedia mexicana, por lo que sus fans tenían muchas expectativas del combate que duró 16 minutos y tuvo un solo ganador.

Supernova Strikers 2025 fue una noche llena de espectáculo que mezcló el boxeo de celebridades y actuaciones musicales con la presencia de artistas como Christian Nodal, Gabito Ballesteros y Xavi. La pelea estelar fue entre Alana Flores y Gala Montes, combate que terminó con la noche.

Uno de los enfrentamientos más esperados de la noche fue el de Franco y Alex Montiel el Escorpión Dorado, pues son dos figuras imponentes y reconocidas en el mundo de la comedia mexicana | Foto: YouTube Supernova Strikers

Desempeño del Escorpión Dorado en Supernova desata burlas en redes sociales

La pelea entre el Escorpión Dorado y Franco Escamilla estuvo conformada por cuatro rounds de dos minutos cada uno, dentro de la categoría de más de 100 kg. Y aunque Alex inició con desventaja, a mitad de la pelea se repuso, aunque no fue del todo a su favor, ya que algunos de sus golpes no fueron en la dirección correcta y se pegó él mismo en rostro, algo que el internet captó y provocó risas y hasta memes.

El combate tuvo como resultado una respuesta esperada, la pelea culminó con la victoria para Franco con puntuaciones de 39-38, 37-37 y 38-37. Y aunque los ánimos se encendieron durante la pelea, el Escorpión Dorado le dio la mano a Escamilla y reconoció su triunfo en el cuadrilátero. Cabe destacar que ninguno de los dos comediantes son profesionales en el boxeo, sin embargo, se prepararon durante varios meses para la pelea.

¿Cómo no iba a ganar Franco Escamilla si El Escorpión Dorado estaba peleando contra El Escorpión Dorado y Franco Escamilla a la vez?

uD83DuDE2DuD83DuDE2B#RT #TioTendencias#Supernova #SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/2l7d5s6oTB — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) August 18, 2025

Franco Escamilla mostró su habilidad en el ring y derrotó al Escorpión Dorado

Durante el primer round, Franco direccionó varios golpes que fueron muy efectivos, mientras que Montiel se mostró con una defensa cerrada y buena movilidad. Para el round 2, Escamilla continuó atacando con intensidad, logrando varios directos sobre Montiel. Sin embargo, Álex respondió y Franco comenzó a mostrar signos de cansancio.

Durante el primer round, Franco direccionó varios golpes que fueron muy efectivos, mientras que Montiel se mostró con una defensa cerrada | Foto: YouTube Supernova Strikers

Para el tercer enfrentamiento, el ritmo del combate bajó. Montiel se vio más activo en golpes, mientras Franco parecía estar físicamente muy cansado. Al final del combate, ambos intercambiaron golpes, y aunque el árbitro hizo conteo a Franco por su desgaste físico, logró conectar tres impactos más, lo que muy probablemente inclinó la balanza a su favor, dándole el triunfo.