Santa Fe Klan y Dharius casi se agarran a golpes durante fuerte discusión en Monterrey | VIDEO

Lo que pintaba como una noche de rap y celebración en el Festival Dale Mixx terminó opacado por un fuerte altercado entre dos de los exponentes más reconocidos del rap mexicano; Santa Fe Klan y Dharius y aunque no llegaron a los golpes, se enfrentaron en una pelea verbal que fue a dar hasta redes sociales.

Fue este fin de semana durante un evento en el Parque Fundidora de Monterrey cuando ambos artistas estuvieron a punto de llegar a los golpes tras un intercambio de acusaciones y provocaciones que quedaron grabadas en video y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Pero el conflicto no surgió de la nada. Desde finales de 2024, surgió la polémica de que Santa Fe Klan tuvo un incidente con Gera MX, en el que se habría presentado armado en un evento de Spotify. Este suceso fue duramente criticado por colegas del género e incluso ahí habría detonado la molestia de Dharius.

Incluso, para no dejar morir lo sucedido, el rapero regio lanzó un mensaje directo en redes sociales después del festival:

“¿Por qué le sacaste el cuete al Gera en el evento de Spotify México? ¿Sabes que cuando uno saca la pistola es para usarla?”. Mensaje que aún no ha sido respondido por Santa Fe.

Pero el conflicto no surgió de la nada. Desde finales de 2024 | Foto: Instagram @dharius_bodharius

Dharius envía mensaje a Santa Fe Klan tras discusión en Monterrey

De acuerdo con un mensaje escrito por Dharius en su perfil de Instagram, donde añadió el video del enfrentamiento verbal, el momento de tensión comenzó cuando Santa Fe Klan fue increpado por el rapero regiomontano en los pasillos del recinto. Sin embargo, el guanajuatense, visiblemente molesto, fue contenido por su equipo de seguridad, mientras Dharius lo retaba frente a decenas de testigos.

El exintegrante de Cartel de Santa no dudó en acusarlo de haberse dejado llevar por la fama:

“Te ganó la fama, se te subió macizo y piensas que eres Scarface”, señaló. Aunque la confrontación no pasó a mayores, el ambiente quedó marcado por las amenazas y la tensión entre ambos.

El exintegrante de Cartel de Santa no dudó en acusarlo de haberse dejado llevar por la fama | Foto: Instagram @dharius_bodharius

Dharius señala a Santa Fe Klan de haber olvidado los favores que le hizo

En el largo mensaje que escribió Dharius en su perfil, señala que por mucho tiempo ayudó a Santa Fle Klan a impulsar su carrera, incluso le hizo varios "paros" para ayudarlo.

Sin embargo, de un momento a otro asegura que su actitud cambió y ahora "es muy alzado". Pidió que se alivianara y recordara lo que años antes se habían apoyado.