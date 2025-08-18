Salón de Fiestas ofrece el paquete Nodal y se hacen virales: organizan tu boda en menos de un mes | VIDEO

Una compañía de Wedding Planner en México se hizo viral por su más reciente campaña de marketing. A través de las redes sociales publicaron un video donde muestran las instalaciones de su inmueble, al mismo tiempo que ofrecen uno de sus más recientes paquetes, el llamado "Nodal", mismo que incluye la organización de tu boda en un mes.

Una empresa de Wedding Planner es la que se dedica, exclusivamente, a la organización de todo tipo de bodas, ajustadas siempre al presupuesto pactado con los clientes. Ellos se encargarán desde aspectos como el salón, los adornos, los colores y hasta la música, la comida, el estacionamiento, entre otras tantas cosas.

El Jardín Mercedes realizó la publicación y de manera inmediata obtuvieron más de 750 mil reproducciones, superando por mucho el promedio que tenían antes. El objetivo de su campaña no solamente fue entrar al trend viral de burlarse de Christian Nodal, también querían dar a conocer su espacio.

Estos fueron algunos de los comentarios más virales de los usuarios de TikTok:

Pero ustedes quitan el marido o lo tengo que quitar yo?

Código descuento: ALMA ENAMORADA

Pero ustedes le avisan a mi ex o le aviso yo?

Incluye el viaje a Roma?

Un like por los que nos estamos riendo de los comentarios

Christian Nodal y su enamoramiento

La historia de Christian Nodal y Ángela Aguilar es una que, según ellos, se escribió a lo largo de los años. Se conocieron en 2018 cuando ella tenía 13 años, y desde entonces mantuvieron una conexión profesional, pero también una amistad. Nodal confesó que en 2020, durante la pandemia, tuvo un romance platónico con Ángela mientras trabajaban en su exitosa colaboración "Dime Cómo Quieres", pero por la diferencia de edad, entre otras circunstancias, esa relación no pudo ser en aquel momento.

El destino los reencontró en 2024. Tras la ruptura de Nodal con Cazzu, su relación evolucionó rápidamente. Según Nodal, su romance con Ángela se formalizó pocos días después de su separación. La pareja hizo pública su relación en junio, generando un intenso revuelo mediático debido a la cercanía con el nacimiento de la hija de Nodal, Inti.

A pesar de las críticas, los cantantes defendieron su amor, afirmando que es la "continuación de una historia que la vida nos hizo pausar". Su historia alcanzó un nuevo nivel cuando se casaron en una ceremonia privada en Roma, para luego casarse en México de manera formal. De ahí viene el paquete de dicho salón de fiestas, pues en aproximadamente un mes, se formalizó todo.

Este romance, lleno de giros y debates públicos sobre su cronología, sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores y la prensa, consolidando a Christian Nodal, en pareja con Ángela Aguilar, como uno de los amores más mediáticos del espectáculo durante los últimos años.