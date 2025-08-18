Regina Murguía reaparece y confirma que ya inició tratamientos de radioterapia contra el cáncer | FOTO

Regina Murguía reapareció en las redes sociales después de someterse a una operación con el objetivo de quitarle unos pólipos intestinales que revelaron la presencia de cáncer, lo que habría generado gran preocupación entre sus amigos, familiares, conocidos o fanáticos y seguidores de las redes sociales.

Ahora, la cantante e integrante de la banda JNS confirmó que acaba de cumplir 40 años. Gracias a un mensaje en sus redes sociales, aseguró que ya está en el proceso de la radioterapia para eliminar por completo el cáncer, por lo que es un momento de gran importancia en su vida.

Así fue el anuncio. Crédito: Instagram

¿Qué tipo de cáncer tiene Regina Murguía?

De acuerdo con las más recientes noticias, los pólipos se detectaron durante una revisión médica de rutina. Aunque en un inicio se pensó que podían ser benignos, los estudios posteriores confirmaron el diagnóstico de cáncer. Afortunadamente, la intervención quirúrgica fue programada, lo que permitió a los médicos extirpar completamente el tumor. Angie Taddei y Karla Díaz mencionaron en entrevistas que, aunque fue un susto grande, la operación resultó perfecta y el cáncer se eliminó por completo.

A través de sus redes sociales, Regina Murguía rompió el silencio tras su cirugía. En un emotivo mensaje, expresó que el proceso no fue fácil, pero sí profundamente transformador. La cantante destacó la importancia de escuchar al cuerpo y de realizarse chequeos médicos a tiempo, una decisión que, según su compañera Karla Díaz, le salvó la vida.

Tras la cirugía y un periodo de recuperación, Regina demostró su fortaleza al decidirse por volver a los escenarios. En una publicación, compartió que su primer show después de la operación será los días 24, 25 y 26 de octubre en el Auditorio Nacional con el 90s pop Tour. Aunque prefirió mantener los detalles más personales en privado, su historia se convierte en un mensaje de esperanza y un recordatorio poderoso sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud.