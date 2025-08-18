¿Quién es la mujer que recibió a Ninel Conde tras salir de La Casa de los Famosos México?

Ninel Conde fue la habitante que se convirtió en la tercera eliminada de la temporada. Después de una intensa Gala de Eliminación y de ver al 'Bombón Asesino' y a Mar Contreras subir a la silla giratoria para poner su continuidad dentro de La Casa de los Famosos México en manos del público, la intérprete de 'Ingrato' terminó abandonando el reality show. La cantante de 48 años fue recibida por Galilea Montijo, con quien tuvo una bonita plática, pero al terminar el programa una mujer se acercó a darle un abrazo. Ahora toca revelar quién es la dama que le dio una muestra de amor.

Durante la Gala de Eliminación apareció Mauricio Mejía para defender al 'Bombón Asesino', pero la gran sorpresa de la noche fue al finalizar el programa, ya que Galilea Montijo la sorprendió con una integrante de su familia. En redes sociales se creía que era su madre la que estaba subiendo al escenario para abrazar a Ninel. La realidad es que la señora no es su mamá. Ahora toca revelar quién es la mujer que subió a darle un abrazo a Conde tras convertirse en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México.

¿Quién es la mujer que recibió a Ninel Conde tras su salida de La Casa de los Famosos México?

A pesar de todos los videos que se han compartido en redes sociales, todavía no se logra identificar a la mujer que subió al escenario de las galas de La Casa de los Famosos México. Algunos fans del programa más polémico de la televisión mexicana confirmaron que se trataba de su mamá. Otros decían que era una tía o alguna de sus hermanas. Ahora toca detallar un poco más sobre estas teorías.

Para todos los que pensaron que se trataba de su madre, lamentamos confirmar que no pudo ser su progenitora. La mamá de Ninel Conde falleció en el 2008, después de perder la lucha contra el cáncer. Myrna Conde falleció hace 13 años después de que un lunar canceroso se propagara al páncreas. La señora terminó muriendo en el hospital.

La segunda teoría indica que sería una tía. La realidad es que no se tiene mucha información sobre las tías de Ninel Conde, por lo que no se puede confirmar. Queda esperar a que el 'Bombón Asesino' confirme el nombre de la mujer con la que se fundió en un sentido abrazo tras abandonar el reality show más polémico de la televisión mexicana.

Fue gracias a Jessie Cervantes que se confirmó la identidad de la mujer de azul que se presentó en el final de la Gala de Eliminación del pasado 17 de agosto. El presentador de televisión reveló que la mujer que abrazó a Ninel Conde en el final del programa de La Casa de los Famosos México es una de sus tres hermanas.

Sin dar muchos nombres o detalles sobre la identidad de la mujer, Cervantes sólo compartió un comentario en su video de TikTok donde aseguró que la mujer de saco azul era hermana de Ninel Conde. Es importante mencionar que Ninel cuenta con tres hermanas y dos hermanos, pero se sabe poca información sobre ellos. Las únicas publicaciones en las que se muestran los rostros es cuando el 'Bombón Asesino' las comparte en sus redes sociales. Eso y que se confirmó que Mirna, una de sus hermanas, tuvo cáncer.

Jessie Cervantes confirmó la identidad de la mujer de saco azul que abrazó a Ninel Conde | TT: jessiecervantesc

¿Por qué no estuvo el esposo de Ninel Conde en la Gala de Eliminación?

Muchos de los fans se cuestionaron la presencia de Mauricio Mejía en la Gala de Eliminación de este domingo 17 de agosto. Algunos de los seguidores de Ninel Conde y de La Casa de los Famosos México esperaban poder encontrarse con los hijos o el esposo de la cantante.

Si bien es cierto que no se tiene el motivo confirmado, todo parece indicar que el esposo no viajó a México para estar apoyando a su mujer desde el foro de transmisión de la televisora encargada de realizar La Casa de los Famosos México. Se tiene que recordar que la cantante ha mantenido en secreto su relación con el empresario, por lo que para este 17 de agosto se podría tener pactado que no apareciera en el programa para mantener su identidad oculta de los medios de comunicación.