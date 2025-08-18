Pati Chapoy enfurece y exige detener los ataques contra Christian Nodal y Ángela Aguilar

El pasado fin de semana se realizó el Supernova Strikers 2025 en el Palacio de los Deportes con la pelea de Gala Montes y Alana Flores como estelar; además, algunos artistas subieron al escenario cautivando al público con su voz. Entre ellos Christian Nodal, quien sigue generando molestia por su relación con Ángela Aguilar y así se lo hicieron saber los asistentes que corearon el nombre de Cazzu en plena presentación, algo ante lo que Pati Chapoy no dudó en responder.

El sonorense subió al escenario en medio de una intensa controversia por todo lo relacionado con Ángela Aguilar y su ruptura con Julieta Cazzuchelli, aunque esto no lo detuvo y realizó su interpretación acompañado de mariachi el público le hizo saber que no olvida y en plena presentación se unieron en una sola voz para gritar el nombre de Cazzu. El cantante hizo caso omiso a las burlas, pero en redes sociales se viralizó el incómodo instante.

Pati Chapoy defiende a Nodal de los ataques en su concierto del Supernova Strikers

Durante la emisión de este lunes 18 de agosto en "Ventaneando" se retomó la presentación del cantante de regional mexicano destacando su buen desempeño sobre el escenario, aunque fue inevitable retomar la polémica con el público al corear el nombre de Cazzu. Algo ante lo que los conductores del programa se mostraron en contra y Pati Chapoy no dudó en salir en defensa tanto de Nodal como de Ángela Aguilar exigiendo un alto a los ataques.

“Ay no, dejen en paz a esos muchachos, caray (…) Para eso son los espectáculos, para que la gente suelte, pero suelten cosas importantes", dijo Pati Chapoy, quien fue apoyada de Pedro Sola en su molestia: "Por qué esta agresividad, lo van a ver y lo agreden diciéndole esa tontería".

Así fue el incómodo momento en el concierto de Christian Nodal

Fue durante la interpretación de su tema "Sabina" que el público se unió para corear 'Cazzu'. Aunque esto no ha sido confirmado por el sonorense, se ha señalado que esta canción podría estar dedicada a Ángela Aguilar debido a que en la letra se menciona un romance secreto que se retoma luego de varios años en los que ambos no dejaron de amarse, sin mencionar las coincidencias externas como el gusto de la también modelo por Joaquín Sabina.