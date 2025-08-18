Ninel Conde llora al ver a Elaine Haro desconsolada y lanza promesa: "Me la voy a llevar a Miami" | VIDEO

¡Adiós, Ninel Conde! Anoche la 'Bombón Asesino' se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3, siguiendo así los pasos de Olivia Collins y Adrián Di Monte; los tres fueron los que por decisión del público tuvieron que salir del reality show y seguir desde afuera.

Sin embargo, Ninel Conde acaba de regalar uno de los momentos más emotivos del reality show, pues al revelarse que no regresó de la silla giratoria casi todos los habitantes rompieron en llanto por su salida. Claro que hubo una más afectada que el resto de participantes: Elaine Haro.

Y es que Elaine Haro y la actriz se habían convertido en grandes e íntimas amigas que siempre estaban juntas, por lo que la salida de la famosa representó un duro golpe para la joven, quien tras la Gala de Eliminación se encerró en el baño a llorar y reflexionar sobre lo ocurrido anoche.

Por su parte, Ninel Conde estuvo en la postgala junto a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, quienes la entrevistaron para conocer más detalles de su jugada, estrategia y qué siente tras salir expulsada, pero también para mostrarle las primeras imágenes dentro de La Casa de los Famosos y ya con su ausencia.

Así se vivió el desgarrador momento. (Foto: IG @lacasafamososmx)

Ninel Conde rompe en llanto al ver a Elaine Haro llorar por ella

Anoche Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, le mostraron a Ninel Conde cómo es que Elaine Haro se escondió en los baños a llorar por la salida del 'Bombón Asesino', una escena que le rompió el corazón a la actriz e inmediatamente después comenzó a llorar.

Al preguntarle qué le diría para consolarla y fue cuando reveló que le haría saber que ella se encuentra y se encontrará bien, pues la eliminación de La Casa de los Famosos le permitirá volver a ver a su familia. Aunque, lo más impactante fue que le hizo una promesa a su joven amiga de llevarla a Miami a grabar su nuevo disco.

"Que esté tranquila, que yo estoy bien, que voy a estar bien y que generamos un vínculo que va a ser para toda la vida, no solo para este proyecto. Yo quiero estar con ella, apoyarla, la quiero ayudar a que grabe su disco, yo la voy a ayudar y me la voy a llevar a Miami a que grabe su disco, porque se lo merece y porque es una reina y eso para mí vale más que todo el dinero y la fama del mundo", dijo.

Durante esta breve conversación, la también cantante describió la excelente persona que es su compañera del Cuarto Día, y recordando cuáles son las cualidades que las hicieron conectar y no solo ante las cámaras, sino también de forma sincera y personal.

"Una persona sensible y una persona que abrió su corazón porque ahí hay mucho de 'ay, sí, sí', pero al final no, pero esto es algo valioso y me duele horrible verla así", dijo antes de revelar que no pensó que conectaría de esta forma con alguno de los participantes.

Finalmente, Ninel Conde, quien ya aseveró que Abelito será el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, recordó que no dejará de brindarle su apoyo a Elaine: "Sé que le va a ir bien y la voy a estar apoyando desde acá con todas mis fuerzas", concluyó.