Netflix estrena “The Echoes of Survivors”: la docuserie que expone las tragedias más desgarradoras de Corea del Sur

La desgarradora nueva docuserie de Netflix, “The Echoes of Survivors” conocida en español como “Ecos de los Sobrevivientes”, ha llegado a la plataforma este mes. Desde de su estreno, ha generado una intensa reacción entre los espectadores, ya que expone algunas de las tragedias más impactantes de la historia de Corea del Sur.

Conocida por ser la continuación de "En el Nombre de Dios: Una Santa Traición", que habla sobre las sectas coreanas, esta nueva entrega de Netflix trata sobre cuatro tragedias importantes: el Hogar de Hermanos de Busan, la iglesia JMS, los asesinatos de la pandilla “Chijon”, y el derrumbe de los grandes almacenes Sampoong.

Sin embargo, su primer capítulo ha provocado indignación en redes sociales, sobre todo entre coreanos, pues afirman que la producción fue "insensible" con los sobrevivientes durante el rodaje. Pese esto, ha sido bien recibida en el servicio de streaming a nivel internacional.

Sobrevivientes del Hogar de Hermanos relatan los horrores vividos en el centro de internamientor en el primer episodio de “The Echoes of Survivors”. (Créditos: Netflix)

¿De qué trata la serie de Netflix?

En el primer episodio, la serie se centra en el Hogar de Hermanos de Busan, un supuesto centro de bienestar social que funcionó entre 1975 y 1987 durante la dictadura militar. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea, miles de personas fueron secuestradas de las calles y encerradas ilegalmente. Incluidos trabajadores dormidos, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

Dentro del centro, sufrieron abusos físicos, sexuales, hambre, trabajos forzados e incluso asesinatos. Se estima que 647 personas murieron allí y que bebés fueron vendidos a través de agencias de adopción. Los medios coreanos llegaron a apodar el lugar como "el Auschwitz de Corea".

Estreno: 15 de agosto de 2025 (cada viernes)

Episodios: 8

Productor: Jo Sung-hyun

Año: 2025

Original: Netflix

Controversia de la serie de Netflix

Si bien “The Echoes of Survivors” ha sido elogiada por dar visibilidad a estas tragedias, muchos espectadores han criticado duramente a Netflix por detalles considerados insensibles, pues los sobrevivientes fueron vestidos con chándales que recuerdan a los que usaban cuando eran niños en el Hogar de Hermanos.

Además, la decoración del set y otros elementos estéticos también fueron señalados como ofensivos. Incluso, un espectador comparó la situación con “vestir a sobrevivientes del Holocausto con uniformes de prisioneros”. A pesar de esto, la serie ha abierto un diálogo necesario sobre las heridas no sanadas de Corea del Sur, el abuso sistemático de poder y la memoria histórica.