Mario Bautista noquea y le disloca el hombro a Westcol; tendrá que ser operado de emergencia

En enfrentamiento de anoche entre Mario Bautista y Westcol terminó con una victoria y una próxima operación. Esta pelea de Supernova Strikers fue una de las más aclamadas por el público, pues las celebridades del internet se dieron con todo, pero algo que nadie esperaba era que el streamer colombiano terminaría en el hospital y noqueado por parte del cantante mexicano.

La pelea entre Mario y Westcol estaba pactada para tres rounds de tres minutos, sin careta pero no pudo completarse. Todo inició muy bien pero en el segundo round, Bautista impactó un brutal golpe que mandó al streamer directo a la lona. Debido a una dislocación de hombro, el colombiano no pudo continuar y el cantante fue declarado el ganador por nocaut técnico.

Westcol sufrió una fuerte lesión en el hombro, al parecer se trató de una dislocación y posible rotura, por lo que fue atendido de urgencia y llevado en ambulancia a un hospital en la Ciudad de México al finalizar el combate. Tras la lesión envió un mensaje a sus fans para informar sobre su estado de salud.

Westcol sufrió una fuerte lesión en el hombro, al parecer se trató de una dislocación y posible rotura | Foto: Instagram @westcol

Westcol sufre dislocación de hombro y deberá ser operado de emergencia

A través de su cuenta de Instagram, Westcol informó a sus seguidores todo sobre su lesión tras la pelea con Mario Bautista. En un primer video mencionó que se encontraba bien pero que tenían que revisarlo porque tenía lastimado el hombro. Horas más tarde se encontraba en un hospital y para ese momento anunció que lo iban a operar.

"Ya no puedo boxear por más que me operen, en mi mente yo sentí que iba ganando y que tenía mucho que dar, pero cuando se me salió el hombro yo no sé cuánto tiempo pasó después pero yo no quería parar la pelea veía la victoria muy cerca. Se me dañó el hueso, se me dañó el hombro.

En sus historias de Instagram también mencionó que no podría volver a boxear, asimismo, explicó que supo cuando se lastimó el hombro pero él quiso seguir, pues creía que iba ganando la pelea, sin embargo, no pudo continuar y terminó vencido por Mario Bautista.

En sus historias de Instagram también mencionó que no podría volver a boxear | Foto: IG @westcol

Westcol perderá la cabellera

A pesar de que Westcol terminó lesionado, esa no será la única consecuencia, también perderá al cabellera, ya que previamente habían pactado el cabello, por lo que en los próximos días es probable que veamos al streamer cumplir con lo prometido. Aunque eso sí, lo más probable es que sea hasta que le realicen su operación, pues le dijeron que su cirugía no debía tardar mucho.