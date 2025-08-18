Maribel Guardia revela que ya no apoya económicamente a su nieto, José Julián

Continúa el proceso legal entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Garza Tuñón, comenzado por la custodia del nieto de la actriz, José Julián, pues aunque la madre recuperó la custodia del menor ahora permanecen a la espera de la decisión de un juez sobre las visitas. Al respecto, la actriz expresó su deseo de convivir de "manera digna" con su nieto a quien ha dejado de apoyar económicamente por decisión de la madre.

En enero pasado la actriz de "Lagunilla mi barrio" informó sobre el proceso legal que comenzó contra Imelda Garza Tuñón por la custodia de su nieto argumentando que temía por el bienestar del menor debido a un supuesto consumo de sustancias por parte de la madre. Esto las sumergió en un intenso pleito mediático en el que permanecen, han señalado, a la espera de la determinación de un juez sobre las visitas de Maribel Guardia a su nieto.

¿Por qué Maribel Guardia ya no aportará económicamente a la manutención de su nieto?

En un encuentro con los medios retomado por el programa "Ventaneando", Maribel Guardia fue cuestionada sobre el apoyo económico que daba a su nieto por su manutención y aclaró que por decisión de Imelda Garza Tuñón ella ya no aporta de esta manera. Sin embargo, aseguró estar dispuesta a hacerlo por lo que una vez que tenga la oportunidad de estar ante las autoridades correspondientes sería ella quien lo proponga.

“Cuando estuve ahí la última vez ella dijo que no y entonces… pero bueno, ya en algún momento que esté yo con el juez decirle que yo estoy dispuesta, como lo hice siempre, a cubrir todos los gastos del niño con todo mi amor (...) Yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, volverlo a tener cerca de mi vida, sé que Julián hubiera querido eso: que esté obviamente con su mamá, pero que yo también esté presente porque será la representación de Julián en su vida y verlo de una manera digna, no en un cubículo ahí estresado”, dijo la actriz.

¿Cuánto dinero le daba Maribel Guardia mensualmente a su nieto?

En medio de la polémica en enero pasado el matutino "Hoy" filtró algunos fragmentos de la denuncia presentada por Maribel Guardia contra Imelda Garza, en ésta no sólo se revelaron los motivos por los que procedió legalmente contra su exnuera, sino también el monto con el que presuntamente le daba de manera mensual tanto para sus gastos como para los de su hijo, José Julián.

"Considero necesario hacer del conocimiento de esta autoridad, que la suscrita le proporciono como ayuda sin haber obligación alguna, un apoyo mensual a razón de $22,000 para sus gastos personales ya que la misma no desarrolla actividad alguna laboral, académica o escolar ni de ninguna especie”, se leía en la supuesta denuncia mostrada por el programa antes mencionado.