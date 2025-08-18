Mariana Botas se quiebra por la presión en La Casa de los Famosos México y rompe en llanto

Conforme pasan los días la presión incrementa en La Casa de los Famosos México generando una montaña rusa de emociones entre los participantes, algo a lo que se suma el encierro y la falta de comunicación con sus seres queridos. En conjunto, esto habría provocado un ataque de ansiedad en Mariana Botas que no pudo contener el llanto expresando un fuerte malestar por el que recibió ayuda de Shiky para contenerlo.

La integrante de "Envinadas" permanece en medio de una gran polémica al exterior por su comportamiento con algunos de sus compañeros, mientras que en 'La Casa' ha logrado formar sólidas alianzas que esta última vez la salvaron de la placa de nominados. Elaine Haro eligió a la actriz para permanecer en la competencia, pero con la salida de Ninel Conde el pánico invadió al cuarto Día que tomaron esto como una señal del estado de su popularidad ante el público.

Mariana Botas sufre ataque de ansiedad en LCDLF México

Durante una charla con Shiky la actriz se conmocionó y entre lágrimas expresó sentirse agobiada y triste sin saber el motivo aparente, pero al recibir el abrazo del influencer de inmediato surgió una profunda tristeza por mantenerse incomunicada con sus seres queridos. Algo ante lo que el también conductor español brindó tranquilidad a Mariana Botas con sus palabras haciéndole ver que se trata de algo temporal.

“Es que me siento como que algo me oprime el pecho. Es rarísimo porque yo nunca lloro. También obviamente extraño mi casa, a mi mamá, a mis hermanos, a mis perros. Estoy disfrutando, pero hoy me siento agobiada, no pensé que me fuera a sentir así", dijo entre lágrimas Mariana Botas.

¿Qué es un ataque de ansiedad y cuáles son los síntomas?

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud que puede hacer sentir inquietud, tensión y palpitaciones. Podría tratarse de una reacción normal a situaciones de estrés y aunque en algunos casos puede ayudar a enfrentar una situación, en las personas con con trastornos de ansiedad el miedo no es temporal y puede ser abrumadora.

Existen tres tipos de trastornos de ansiedad: generalizado, pánico y fobias. Los síntomas dependen del tipo, pero todos muestran una combinación de pensamientos o creencias ansiosos difíciles de controlar que hacen sentir inquietud y tensión e interfieren con la vida diaria. Entre los síntomas físicos destacan los latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores y molestias inexplicables, mareos y falta de aire, mientras que también hay cambios en el comportamiento como evitar las actividades diarias que se solían hacer.