¿Le pidió perdón? Ninel Conde revela que su "encontrón" con Alexis Ayala es de lo que más se arrepiente en La Casa de los Famosos

Anoche Ninel Conde se despidió de La Casa de los Famosos, convirtiéndose así en la tercera eliminada del reality show; una decisión con la que sus fans no coincidieron, pero que sus detractores aplaudieron tras las polémicas que protagonizó en las últimas tres semanas.

Pero algo que nadie vio venir fue que Ninel Conde hablaría de su más grande error dentro del programa y reconocería que equivocó; sin embargo, contrario a lo que los fans y detractores pensaban, no se trató de una estrategia, sino de un sentimiento genuino de molestia ante el que no dudó ni un segundo en reconocer.

Se trata del pleito que tuvo en el baño con Alexis Ayala durante la segunda semana de la temporada, cuando en una de las dinámicas de La Casa de los Famosos el actor entró corriendo y gritando "¡quítate!" a Elaine Haro, algo que para el 'Bombón Asesino' fue considerado como un acto violento en contra de ella o de cualquier otra mujer.

Después de esto, crecieron las esperesas, pese a que el propio Alexis Ayala pidió no usar la bandera de género y del feminismo para atacarlo y desprestigiarlo, ya que su grito fue de emoción de la adrenalina por lograr cumplir el reto de la dinámica y no por agredir a Elaine Haro; sin embargo. cuando el actor quiso hablar las cosas, la actriz y cantante se negó a escucharlo.

Desde las redes sociales del actor se han tomado con humor la polémica. (Foto: IG @alexisayala)

Ahora que Ninel Conde salió eliminada del reality show por decisión del público, le preguntaron cuál fue el peor error que cometió y reconoció que precisamente este momento en el que por culpa de sus "instintos maternos" trató de defender a Elaine Haro.

Ninel Conde asegura que Alexis Ayala usó la pelea en el baño como estrategia

Anoche, después de haber salido eliminada de La Casa de los Famosos México 3, le presentaron a Ninel Conde algunos de sus momentos dentro de la residencia y fue entonces cuando le proyectaron el momento exacto en el que Alexis Ayala le gritó "¡quítate!" a Elaine Haro y el 'Bombón Asesino' lo señaló por violento.

De acuerdo con lo que contó, este momento es algo de lo que se arrepiente, pues si bien ella salió en defensa de Elaine Haro como parte de sus instintos maternales, también reconoció que quizás no fue la mejor manera, ya que en televisión no se ve de la misma forma a como se ve en el momento.

Sobre lo anterior, añadió que al ver la grabación de aquel "encontronazo", ahora se da cuenta que no fue tan grave como ella lo interpretó en su momento y más tarde aseveró que el villano de telenovelas usó este momento como estrategia en su contra para demostrar que se estaba usando mal una bandera feminista.

"Yo creo que el encontrón con Alexis (Ayala) en el baño, tal vez, no sé. Mi instinto de mamá protectora fue de: 'Oye, no le grites así, ¿no?' Me salió la mamá que llevo dentro y a lo mejor de pronto dices: 'No hay que meterse en pleitos ajenos', pero pues al final del día fui yo, mi instinto, una cuestión que no se pensó", dijo.

Ninel Conde recibió el apoyo de Anahí. (Foto: IG @ninelconde)

Fue durante la postgala de Eliminación junto a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff donde Ninel Conde fue cuestionada sobre qué es de lo que más se arrepiente dentro de su participación en la casa más famosa de México; allí mismo se volvió a lanzar en contra de Alexis Ayala, quien usó esta polémica a su favor.

"Él lo utilizó mucho para empezar a hacer una campaña de que 'ay, la bandera, no sé qué', entonces bueno", dijo sobre la contra jugada del actor.

Finalmente Wendy Guevara le preguntó a Ninel Conde que si todavía sostiene que esta pelea en el baño fue agresiva o si parte de la dinámica del momento y fue cuando la cantante reconoció que ahora que vio la grabación de lo ocurrido, reconoce que no fue tan fuerte el problema.