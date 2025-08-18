Le llueve hate a Tito Double P por su manera de cantar en el Baja Beach Fest | EN VIVO

Tito Double P está en el ojo del huracán después de su presentación en el Baja Beach Fest que no dejó contentos a muchos de sus fanáticos. El cantante de corridos tumbados, música bélica y de ritmos en el regional mexicano asistió para presentar sus más grandes éxitos y nuevas canciones, pero lo que se desató en las redes sociales fue inesperado.

Durante su presentación en el Baja Beach Fest, la actuación de Tito Double P generó comentarios y debate en redes sociales. Usuarios y asistentes notaron que su voz sonaba diferente a la que se escucha en sus grabaciones de estudio. Esto desató una discusión sobre si el cambio se debía a un problema técnico, una falla del DJ que maneja el autotune, o si simplemente su voz en vivo sonaba "al natural" sin los efectos de postproducción a los que sus seguidores están acostumbrados.

Estos fueron algunos de los comentarios más populares:

Don Ramón cantando jaja

Pues por lo menos pagan por la canción en vivo

Ay, princesa, pos' qué te pasó

Cómo cambiamos de cantantes como José José a estos

Ustedes lo hicieron famoso, ahora disfrútenlo

Corridos platicados

¿Por qué criticaron a Tito Double P?

Hasta el momento, Tito Double P no ha expresado ningún comentario en sus redes sociales con respecto al hate que le llovió. Lo único que hizo fue publicar una fotografía con un pastel lleno de billetes, aunque no hizo ninguna mención, los fans piensan que se trata de un mensaje respuesta para las críticas de sus detractores.

El evento estuvo lleno de grandes momentos. El cantante interpretó sus grandes éxitos como “7 Días” y “Perlas Negras” junto a Gabito Ballesteros, quien asistió como invitado especial, además de los temas “Tú Sí” junto a Armenta, En el escenario también estuvo Deorro interpretando rolas virales, por ejemplo, “Me Caes Muy Bien” y “La Bandera”, entre otras.

Las críticas llegaron especialmente por la interpretación del tema "Linda" que no solamente tiene una fuerte influencia de los corridos tumbados, también le agrega algo de EDM o Música Electrónica, así como algunas partes rapeadas que podrían complicarse en el escenario para alguien que es mucho más melódico.

El Baja Beach Fest se realizó el fin de semana del 8 al 10 de agosto. Se presentaron invitados como J Balvin, Don Omar, Maluma, Natanael Cano, Young Miko, Anitta, Arcangel, Wisin, Oscar Maydon, Myke Towers, Rels B, Danny Ocean, Los Tucanes de Tijuama, El Malilla, Criss MS, Blessd, Deorro, entre otros tantos.