La Casa de los Famosos México: así reaccionó Olivia Collins a la eliminación de Ninel Conde

La gala de eliminación en La Casa de los Famosos México mantuvo al filo del asiento a los fans y generó una montaña rusa de emociones ante los participantes que estaban en riesgo de abandonar la competencia. Y es que mientras pasan los días se suma apoyo para algunos de ellos, algo que no ocurrió con Ninel Conde que fue la tercera en salir del reality show generando todo tipo de reacciones como la de Olivia Collins que hizo evidente su rivalidad al celebrarlo.

Aunque fue corta la estadía de Olivia Collins en 'La Casa' se mantuvo lo suficiente para generar una rivalidad con el 'Bombón asesino' a quien calificó de "manipuladora". La vedette señaló a la cantante de ignorarla y hablar mal de ella a sus espaldas, algo que generó roces entre ellas afectando al resto de sus compañeros, además de comenzar así con una enemistad que podrían sostener fuera de la competencia.

Olivia Collins celebra la salida de Ninel Conde en LCDLF México

La noche del domingo 17 de agosto Olivia Collins se reunió con Adrián Di Monte y su esposa, Nuja Amar, en un club nocturno de la Ciudad de México para presenciar la gala de eliminación y ser testigos juntos de la caída de Ninel Conde. Como era de esperarse, la actriz celebró en grande la salida de la también cantante al igual que el actor cubano que no ha dudado en apoyar a su equipo: el cuarto Noche.

Se va Ninel



Impresión de Olivia Collins y Adrian Di Monte en el Karaokescándala#LaCasaDeLosFamosososMx3 #LCDFLMX3 pic.twitter.com/05P3ePhioi — Luis González (@luis_gj) August 18, 2025

“Me encontré a una Ninel que me evadía, no quería conversar conmigo, manipuló desde el primer día. Ella entraba a jugar, pero esto es un juego, y ahí es donde mis valores o principios no eran como los de ella. Me tuvo miedo, le di miedo. Pues eso me lo demostró. Me bateo, de entrada, hizo su equipo, habló de mí (…) Hizo eso, me decepcioné mucho, hubiéramos podido hacer cosas bien interesantes”, dijo la actriz sobre Ninel Conde.

¿Olivia Collins se declara team Aaron Mercury?

Aunque en sus declaraciones anteriores Olivia Collins afirmó que Abelito tenía grandes posibilidades de ganar la tercera temporada de La Casa de los Famoso México, en su reunión con Adrián Di Monte ambos llevaron una camiseta con el rostro de Aarón Mercury y la leyenda 'Team Mercury' dejando claro que su apoyo estaría con el influencer que es parte del cuarto Noche.