La banda pop donde estuvieron Briggitte Bozzo y Elaine Haro antes de entrar a La Casa de los Famosos México

A principios de la década de 2010, la escena musical mexicana vio nacer una propuesta refrescante y llena de energía: Glam Kids. Este grupo de pop infantil, que fusionaba el espíritu de los años ochenta con un toque moderno, se convirtió en un fenómeno fugaz pero memorable. A pesar de su corta trayectoria, su música, coreografías y estilo perduran en la memoria de una generación.

Glam Kids fue un proyecto que impulsó la carrera de sus talentosos integrantes en la industria el entretenimiento en México. Incluso hay un par de nombres que seguramente van a sonarte muy familiares, ya que los escuchamos mucho en los últimos años gracias a su participación en La Casa de los Famosos México 2024 y 2025.

El grupo, formado en 2011, incluyó un conjunto de jóvenes talentos. Entre sus miembros más destacados figuraban Emiliano González, Nicole Valderrama, Majo Jiménez y Valeria Montes. Cada uno aportaba una chispa especial, creando una dinámica que se reflejaba en sus enérgicos videoclips. Su repertorio se caracterizaba por reversiones de éxitos pop de los 80, como "La Chica de Humo" de Emmanuel o "Claridad" de Menudo, dándoles una nueva vida para el público infantil.

La banda Glam Kids duro muy pocos años. Crédito: @96_bozzo

¿Qué fue del grupo infantil GLAM KIDS?

El distintivo de Glam Kids no era solo su música, sino también su estética. Con un vestuario llamativo, lleno de colores neón y accesorios que rememoraban el estilo glam rock de la época, la banda cautivó a sus seguidores. Esta propuesta visual los diferenciaba de otros grupos infantiles de la época, posicionándolos en un nicho único en el mercado. Sin embargo, su mayor legado no fue la moda, sino el impulso que dio a la carrera de sus miembros.

Emiliano González, por ejemplo, continuó su camino en la música al unirse a LemonGrass, otro grupo pop que alcanzó gran popularidad. Este salto demuestra la calidad del talento que se formó en las filas de Glam Kids. Aunque la banda original se disolvió, su impacto perduró. Otras dos personas que destacaron bastante fueron Briggitte Bozzo, actriz, y Elaine Haro, cantante y también actriz.

Esta banda se disolvió muy rápido. Emiliano entró a LemonGrass, mientras que algunos de los demás miembros fueron mandados a la banda 3.8.1, incluida Briggitte, pero ya sin Elaine Haro, quien luego se dedicó a la actuación e hizo grandes proyectos dentro de la pantalla chica.

Hoy, la búsqueda de "Glam Kids banda" o "canciones de Glam Kids" aún genera resultados, lo que confirma que su huella musical se mantiene vigente. A través de sus canciones y videos, Glam Kids es recordado como un icono del pop infantil mexicano, un recordatorio de una era de inocencia y diversión en la música.