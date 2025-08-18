¿Hubo fraude? Galilea Montijo revela si Ninel Conde pidió salir de La Casa de los Famosos al hacer la 'Bombo-señal'

Galilea Montijo apareció esta mañana frente a las cámaras del programa Hoy para poner punto final a las especulaciones de fraude en La Casa de los Famosos México, esto especialmente tras la eliminación de Ninel Conde.

Y es que desde la tarde del domingo en redes sociales se comenzaron a hacer virales videos en los que mostraban a Ninel Conde guardando todas sus cosas en sus maletas, algo que ocurre con los nominados cada domingo previo a la Gala de Eliminación.

Pero lo que encendió las especulaciones es que la cantante y actriz previamente fue al confesionario, algo que los fans interpretaron como una señal de que allí en privado pidió salir del reality show.

Otras versiones en cambio aseguraban que la señal que estaba haciendo en símbolo de ok con las manos fue la petición a su equipo para que la sacaran de La Casa de los Famosos y otras más ponían en la mira a su mánager, quien habría interferido en el papel del ‘Bombón Asesino’ dentro del reality.

Esta es la 'Bombo-señal' que puso en alerta a Ninel Conde. (Foto: IG @ninelconde)

Galilea Montijo revela la verdad detrás de la salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos 3

Esta mañana durante el Programa Hoy, Galilea Montijo revivió todas las acusaciones señaladas antes y que los fans están viendo como una especie de supuesto fraude o protección por parte de la producción hacia Ninel Conde.

Y para sorpresa de muchos negó que esto sea cierto y en cambio, recordó que en la primera transmisión en vivo que la ex Cuarto Día hizo con Marie Claire tras ser confirmada como habitante del programa, dijo que esa sería su señal para comunicarse con los fans y pedirles ayuda cada que estuviera nominada.

"Me encantan las historias que manejan de 'ella hizo la señal de que la sacaran'; no, ella desde un principio, en una entrevista dijo: 'Esta (señal de ok con la mano) es la señal de que necesito su ayuda'. Entonces ella cuando hace esto es, 'por favor, su ayuda' no un 'por favor, que me saquen'", mencionó Galilea Montijo.

Durante su intervención en el Programa Hoy, la conductora del matutino y también de La Casa de los Famosos detalló que recordó que en los últimos días en redes sociales también han circulado teorías que aseguraban que tanto Ninel Conde como la producción y su equipo de trabajo orquestaron la salida del 'Bombón Asesino'.

Sobre lo anterior, destacó una supuesta versión de que el mánager de la ex participante del Cuarto Día fue quien le pidió a la producción que sacaran a la cantante del reality show, algo que Galilea Montijo negó rotundamente y por el contrario agregó:

"Ojo, los mánagers no tienen ni voz ni voto. Porque el que firma es el talento, no el mánager; el mánager y la familia pueden decir misa", sentenció en tono firme.

Por su parte, Andrea Legarreta recordó que en distintas encuestas que se veían en redes sociales tanto Ninel Conde como Facundo eran quienes menos votos tenía, es decir, que fueron los menos favoritos de La Casa de los Famosos México 3 y quienes mayor riesgo tenían de abandonar el show.

Mientras tanto, Tania Rincón agregó que la salida de la cantante debe de ser una gran señal para todo el Cuarto Día y Galilea Montijo completó la idea recordando que, "ahora se deben de estar dando de topes por no haberla salvado". Recordemos que Elaine Haro fue quien el viernes pasado salvó a Mariana Botas en lugar de Ninel Conde.

"Allá adentro se te olvidan las estrategias, eso es cierto", concluyó Galila Montijo.

Galilea Montijo asegura que Cuarto Día cometió grave error y eso aseguró la salida de Ninel Conde

La conductora de Hoy y de La Casa de los Famosos México 3 dio a conocer su teoría de lo que llevó a Ninel Conde a ser la tercera eliminada del programa y explicó que su Cuarto Día se equivocó al no jugar por cuartos.

"Yo creo que en este punto, la mujer, no la conductora, cree que en este momento (estuvo) muy mal la estrategia de Cuarto Día, porque ahorita el fandom está por cuartos. Ya después se va desmenuzando por persona".