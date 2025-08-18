Hermana de Gala Montes anuncia su compromiso y presume su increíble anillo en las redes sociales

Crista Montes, hermana de Gala Montes, compartió un momento significativo que capturó la atención de sus seguidores: su compromiso con su novia, Itzel Lechuga. A través de sus plataformas digitales, la pareja comparte detalles de su relación, invitando a sus fans a ser parte de esta nueva etapa. Este anuncio es un paso importante para "La Beba", quien no duda en mostrar su felicidad y su vida en pareja, demostrando que su influencia e historia se extienden mucho más allá de las pantallas y el mundo del espectáculo.

"Yo estoy convencida que es amor el que yo siento!!! Me dijo que sí", escribió en las redes sociales, junto a las fotografías donde se puede ver la manera en que le pidió matrimonio, así como el anillo destinado a esta hermosa unión

En respuesta, Itzel Lechuga le escribió otro romántico mensaje: "Soy la más feliz, gracias por estar, por ser y por cuidarme tanto!!!! Me sorprendes a diario mi amor. Eres un sí por siempre mi cielo. Urge bodonón", y agregó en las fotografías que subió ella misma: "Te regalo el por siempre más bonito que he tenido. Contigo siempre es un SÍ. Te amo"

Beba Montes se casará, ¿quién es su prometida?

Beba Montes, cuyo nombre real es Crista, se abre camino en el mundo del espectáculo fuera de la sombra de su hermana, la actriz y cantante Gala Montes. Aunque mantuvo un perfil más bajo en el pasado, Beba se posiciona como una figura pública por mérito propio, utilizando las redes sociales para construir una identidad que va más allá de sus lazos familiares. Su enfoque estratégico resuena con el público, permitiéndole forjar un destino profesional individual.

La relación profesional entre las hermanas evoluciona. Anteriormente, Beba fungió como mánager de Gala, un rol que la mantuvo cerca de la industria del entretenimiento en un segundo plano. Sin embargo, en un giro reciente, Beba aclaró en entrevistas que ya no ocupa esa posición, optando por enfocarse en proyectos personales. Este cambio marca una transición en su carrera, demostrando su deseo de independencia y de explorar sus propias ambiciones.

Una parte clave de su ascenso a la visibilidad es su incursión en los reality shows. Beba fue una de las participantes en la primera temporada de Tentados por la fortuna y también tuvo una aparición en una edición de La Casa de los Famosos México como panelista y compañera desde afuera de su hermana. Estas experiencias le permiten mostrar su personalidad para conectarse directamente con una audiencia más amplia.