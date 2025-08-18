Gomita y Adrián Marcelo celebran triunfo de Alana Flores tras vencer a Gala Montes en pelea de Supernova Strikers

La noche del domingo el Palacio de los Deportes estalló de euforia durante el enfrentamiento estelar de Supernova Strikers entre Alana Flores y Gala Montes. Pero no solo se celebró en el recinto, también fuera de él, donde los comediantes Adrián Marcelo y Gomita se convirtieron en parte del espectáculo al expresar su apoyo público al triunfo de la streamer.

Los ánimos se encendieron durante la pelea y previo a ella, incluso Gomita se pronunció en sus redes al pedir a Alana que le ganara a Gala Montes, pues todo México la estaba apoyando. Y todo parece indicar que fue una petición cumplida y aplaudida por muchas personas, especialmente por seguidores de Araceli y Adrián Marcelo.

Otro momento de ánimos encendidos fue cuando Gala se retiró del ring tras su derrota contra Alana y miles de personas comenzaron a corear el nombre de Adrián Marcelo. Situación de la que se percató y respondió con señas obscenas con sus manos hacia el público que estaba gritando el nombre de su archi rival.

Cabe destacar que Gala Montes enfrentó a Alana de manera frontal y le cuestionó ser amiga de Adrián Marcelo, y los valores que ello implicaba, pues según la actriz eso define mucho de su personalidad, pues considera al comediante machista y misógino desde su enfrentamiento en la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

Gomita y Adrián Marcelo felices por el triunfo de Alana Flores

Tras la victoria de Alana Flores, celebrada por decisión unánime de los jueces, Adrián Marcelo no ocultó su entusiasmo. En sus historias de Instagram compartió una imagen junto a streamer, felicitándola. El conductor incluso estuvo reposteando historias en las que festejaban la derrota de Gala Montes.

Por su parte, Gomita también lanzó su celebración digital. Fue en su cuenta de Instagram, donde posteó un video en el preciso momento cuando se anunció el resultado. En sus historias, se le ve junto a su familia gritando y aplaudiendo para Alana: "Eso chiquita, bravo bravo. Y recuerden, perdonamos pero no olvidamos".

No acaba la rivalidad entre Gala Montes y Adrián Marcelo

Desde las tres personalidades estuvieron en La Casa de los Famosos México en 2024, Adrián Marcelo, Gomita y Gala Montes mantienen una tensión mediática desde acusaciones, indirectas y reproches. Por lo que, la victoria de Alana no solo significó un triunfo deportivo, sino también una validación para los comediantes y su postura frente a una enemistad que persiste fuera del reality.