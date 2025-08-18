Gala Montes enfurece contra quienes le gritaron 'Puro Adrián Marcelo' tras su pelea con Alana Flores | VIDEO

Luego de una larga espera Gala Montes se enfrentó a Alana Flores en el Supernova Strikers 2025 realizado en el Palacio de los Deportes el domingo 17 de agosto. La pelea estelar se llevó a cabo al final de evento concluyendo también con una intensa batalla mediática entre las peleadoras en la que se vio involucrado Adrián Marcelo, pues además de ser invitado por la streamer también fue recordado entre rechiflas contra la actriz, quien enfureció a su salida.

Lo que comenzó como una batalla amistosa sobre el ring terminó en medio de una fuerte polémica por las explosivas declaraciones de ambas participantes, aunque fue la invitación de Alana Flores a Adrián Marcelo lo que logró molestar aún más a la actriz y sus seguidores. Y es que el influencer regiomontano fue acusado de promover la violencia contra las mujeres por los constantes ataques y comentarios contra Gala Montes durante su paso en La Casa de los Famosos México.

Gala Montes reacciona al escuchar el nombre de Adrián Marcelo

A la salida del ring luego de su derrota ante Alana Flores, la actriz de "El señor de los cielos" se enfrentó a una ola de abucheos y entre el público algunos aprovecharon para recordar su enemistad con el influencer usando su frase de apoyo: "Puro Adrián Marcelo". Gala Montes reaccionó molesta y detuvo su paso por algunos instantes para hacer señas obscenas a quienes lanzaban comentarios en su contra.

Adrián Marcelo celebra el triunfo de Alana Flores en el Supernova Strikers

Aunque el youtuber no dio declaraciones directas sobre la pelea, se limitó a replicar en redes sociales publicaciones de sus fanáticos en los que se expresan en contra de Gala Montes. "Qué buena pelea", se lee en la cuenta de X, antes Twitter, de Adrián Marcelo que también compartió el video de la actriz molesta con quienes lo recordaron en sus rechiflas, un recurso que en el pasado usó para burlarse de la también cantante.

“Todo México hoy después de que por fin le partan su mad** a Gala Montes” y “Después de escuchar a 20 mil personas abuchearla sólo queda decir: Adrián Marcelo tenía razón”, se leen en los mensajes compartidos por Adrián Marcelo a través de sus historias de Instagram haciendo evidente su celebración por la derrota de la cantante.