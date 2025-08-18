Facundo y Aaron Mercury son los líderes de la semana tras un empate, ahora son inmunes | VIDEO

Facundo y Aaron se convirtieron en los nuevos líderes de la semana, por lo tanto, nadie puede votar por él en la nominación. Esto quiere decir que lo tendremos por lo menos durante las siguientes dos semanas en La Casa de los Famosos México 2025, llevando su competencia a otro nivel.

El juego estuvo tan cerrado que tuvo un final inesperado. La competencia fue quedarse agarrados de un tronco mientras daba vueltas, poniendo a prueba su resistencia y su condición física. Dalilah quedó eliminada rápidamente, mientras que Facundo y Aaron Mercury aguataron hasta el final.

En primera instancia, se dio a conocer que habría un juego de suerte si empataban, pero la realidad fue otra cosa. Ambos participantes tuvieron que convertirse en los nuevos líderes de la semana. Es algo interesante porque Facundo y Aaron son de cuartos enemigos, Día y Noche, lo que hará la convivencia más intensa.

¿Qué pasará con la salvación? Serán los dos quienes compitan en contra de una tercera persona, pero solamente uno se ganará el privilegio de salvar a uno de sus compañeros de la nominación. Este juego se realiza los días viernes, minutos antes de la fiesta del fin de semana.

¿Qué significa ser líder de la semana?

Ser el líder de La Casa de los Famosos México es el privilegio más codiciado por los participantes. Cada semana, los habitantes compiten en un desafío para ganar este título, que no solo otorga un estatus especial dentro del juego, sino también una serie de beneficios cruciales para la supervivencia.

El principal beneficio de ser líder es la inmunidad total. El líder no puede ser nominado esa semana, lo que le asegura permanecer en la casa por al menos una ronda más. Además, obtiene el poder de salvación, el cual le permite rescatar a uno de los participantes en la placa de nominados. Esta decisión puede alterar por completo el juego, ya que el líder puede salvar a un aliado o, en un movimiento estratégico, a un rival.

Además de los beneficios relacionados con las nominaciones, el líder goza de una vida más cómoda y con ventajas exclusivas. Uno de ellos, es el acceso a la suite: el líder tiene la oportunidad de pasar la semana en una habitación de lujo, con mayores comodidades y total privacidad. Puede invitar a un compañero de su confianza para compartir este espacio, lo que a menudo fortalece alianzas o crea nuevas.

También hay premios extra: en algunas ocasiones, la producción añade premios especiales a la victoria, como viajes, artículos de lujo o incluso un automóvil. Este último premio fue el que se ganó Mariana Botas durante la primera semana de la competencia, por lo que podría aparecer algo nuevo en cualquier momento.