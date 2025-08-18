Este día podrás ver GRATIS a Calibre 50 en las Fiestas Patronales San Bartolomé Tecolutla 2025

Del 21 al 24 de agosto, en el municipio de Tecolutla, Veracruz, se llevará a cabo la celebración de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé una de las festividades más esperadas por habitantes y visitantes de la región.

Durante 4 días, el municipio ofrecerá un programa variado, para todas las edades, lleno de actividades que incluirá conciertos, comparsas, ceremonias religiosas, entre otras atracciones. Una de las bandas estelares que tocará para los asistentes a las Fiestas Patronales San Bartolomé Tecolutla 2025 es Calibre 50, que se presentará en punto de las 00:00 horas del viernes 22 de agosto. El acceso a este y todos los eventos es completamente gratuito.

Estos son los artistas que se presentarán en el marco de esta festividad:

21 de agosto: Grupo Impakto .

. 22 de agosto: Calibre 50 .

. 23 de agosto: Chico Che Chico.

Foto: Ayuntamiento de Tecolutla.

Actividades para toda la familia

Las Fiestas Patronales de San Bartolomé Tecolutla se fincan en la devoción que los habitantes de este municipio veracruzano profesan San Bartolomé de Medina, y para ellos esta ocasión representan una oportunidad para agradecerle por los favores recibidos y pedirle su intercesión.

Durante 4 días, los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades para toda la familia, entre ellas:

Novenas y procesiones en honor a San Bartolomé de Medina .

. Espectáculos de música y danza con talento local y regional.

y con talento local y regional. Grupos de danza folklórica , mariachis y bandas musicales .

, y . Puestos de comida con platillos típicos de la región , como tamales, enchiladas , mole y una variedad de antojitos mexicanos.

, como tamales, , y una variedad de mexicanos. Juegos mecánicos y atracciones en el centro del pueblo.

Torneos de fútbol, carreras y otras competiciones deportivas.

Durante 4 días, los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades para toda la familia. Foto: Ayuntamiento de Tecolutla.

Playas y manglares, uno de los principales atractivos de Tecolutla

Si visitas Tecolutla, demás de las fiestas patronales de San Bartolomé, puedes disfrutar de las playas y los manglares, uno de los principales atractivos turísticos de este municipio. Con arena suave y aguas cálidas, las playas de Tecolutla son ideales para tomar el sol, nadar o relajarse.

También puedes aprovechar la ocasión para realizar un paseo en lancha y visitar sus extensos manglares que albergan una gran diversidad de flora y fauna; como parte del recorrido podrás avistar cocodrilos, tortugas, aves, así como una gran variedad de peces.