Elaine Haro gana la Moneda del Destino, se entera de que Facundo y Guana la nominaron

Por cuarta semana consecutiva se jugó la temible moneda del destino, que lo mismo podría darte una ventaja increíble para ti o para tu equipo, como ponerte en un verdadero aprieto por tomar una de las decisiones más importantes y que hará que el juego tome un camino que pocos esperaban.

La moneda del destino se puso en juego, esta vez estaba oculta en la parte de arriba del refrigerador, mismo que fue abierto en un par de ocasiones, primero por Abelito, después por Mar Contreras. Ninguno de los dos pudo encontrarla. Alexis Ayala fue el responsable de abrirlo por tercera vez, pero no se percató de la misma.

Fue Elaine Haro quien encontró la moneda, justo en el día de su cumpleaños. El poder de Elaine fue tener en su poder una moneda con información muy valiosa. Ahora tiene la oportunidad de ver todos los puntos que recibió en las nominaciones pasadas, o ver lo que recibió cualquier otro habitante en las nominaciones pasadas.

¿Qué es la moneda del destino?

La Moneda del Destino es una de las dinámicas más recientes y decisivas en La Casa de los Famosos México 2025. Su función principal es añadir un elemento de sorpresa y cambiar radicalmente el rumbo del juego, lo que afecta directamente las estrategias de los participantes y, en especial, las nominaciones semanales.

La moneda se esconde en un lugar secreto de la casa y los participantes deben encontrarla. Quien la descubre obtiene un beneficio crucial, cuyo poder varía semana a semana. La Jefa es la encargada de revelar la función de la moneda, lo que mantiene la tensión y la incertidumbre hasta el último momento.

El poder de la Moneda del Destino se demostró en las primeras semanas del reality: