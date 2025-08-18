Elaine Haro y Dalílah Polanco revelan que temen ser las villanas tras la eliminación de Ninel Conde: "Me preocupa"

Tras la eliminación de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 3, la tensión no deja de crecer, especialmente para los miembros de su ex cuarto, Día, donde la confusión y las preocupaciones los están llevando al límite.

Si bien Elaine Haro fue la más afectada la noche del domingo tras la salida de la cantante y actriz, esta mañana ella junto a Dalílah Polanco hablaron del tema e hicieron saber que no entienden por qué Ninel Conde no fue salvada por el público.

Fue entonces cuando recordaron las cualidades como persona que tiene el 'Bombón Asesino', hasta que Dalílah Polanco soltó su mayor temor, es decir, que ellas junto al Cuarto Día sean vistas por el público como las villanas.

"Sí me preocupa, me da para abajo pensar que lo estamos haciendo mal y no nos damos cuenta, o que estamos siendo unas mierd**, unas cabr**as o estamos siendo villanas", dijo la comediante.

En la misma conversación ambas miembros del Cuarto Día se hicieron saber la una a la otra que no se consideran villanas entre sí y que tampoco han tenido comportamientos que la gente debería tomar de esta manera.

"No (estamos) metiéndonos así cizañosamente con los de allá, no hemos hecho comentarios pasivo agresivos", insistió Elaine Haro.

Aunque la ex de Eugenio Derbez coincidió con lo anterior, explicó que ahora su estrategia se debe de centrar en descubrir por qué el público ya no los está apoyando. Asimismo, la actriz sentenció que ella entró al reality a ser y no a actuar, por lo que el papel de villana no le va.

No han hecho nada malo, dicen Elaine y Dalílah

Esta mañana las actrices recordaron cómo ha sido su paso por La Casa de los Famosos México y algo en lo que coincidieron desde lo individual es que ni sus acciones o comentarios han sido negativos o malos, por lo que no les queda claro qué es lo que está viendo desde afuera el público.

"En mi vida real normalmente no hablo de las personas, ni de sus vidas, ni nada", dijo Elaine Haro.

Por su parte, Dalílah explicó que ella se enamoró del Cuarto Día y que tal vez su sentir no es lo que está ocurriendo en realidad. Finalmente, pusieron fin al tema llenándose de halagos por las personas que se han demostrado ser.