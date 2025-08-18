El Malilla en CDMX: El 'Maliante bebé' anuncia FECHA en el Palacio de los Deportes | TODOS LOS DETALLES

¡Ya es oficial! Tras semanas de rumores sobre un concierto en la CDMX, El Malilla por fin confirmó que sí ofrecerá un show en vivo para todos sus fans de la capital; la fecha del evento, así como las fechas de preventa y venta general ya fueron reveladas. Aquí te contamos todos los detalles.

Este lunes 18 de agosto El Malilla o como él se autodenomina, 'tu Maliante bebé' dio aconocer que el 13 de febrero de 2026 se presentará en el Palacio de los Deportes por primera vez para cumplir con la "exigencia" por parte de sus fans. El anuncio fue revelado desde su cuenta de Instagram, donde emocionó a todas la Malibandidas.

"Hemos tenido citas por todo el mundo, pero mi corazón exigía estar en la ciudad más linda del mundo…. Ciudad de México. Tu Maliante Bebé en el Palacio de los deportes. 13 Feb 26", escribió en Instagram.

¡No te lo puedes perder! (Foto: X @ocesa_total)

¿Cuándo inicia la venta de boletos para ver al Malilla en CDMX?

En su posteo, el intérprete de De Rodillas dio a conocer las fechas de preventa a través de HSBC y de la venta general; mismas que seán del 26 al 28 de agosto desde la próxima semana. ¡Así que a sacar las tarjetas!, pues la venta de entradas será en Ticketmaster.

Gran venta HSBC: 26 y 27 de Agosto 11:00 am

Venta General: 28 de Agosto 11:00 am

Ahora que ya tienes las fechas para prepararte a comprar tus boletos, es importante que tomes en cuenta que la venta de entradas empezará a partir de las 11:00 de la mañana, tanto para la gran venta HSBC, como para la venta general en sus respectivas fechas.

¿Cuánto cuestan los boletos para El Malilla en el Palacio de los Deportes?

Si bien El Malilla ya confirmó que tendrá un concierto en el Palacio de los Deportes, hasta ahora se desconoce cuánto costarán; sin embargo, hay que recordar que el mismo 26 y 27 de agosto a partir de las 11:00 de la mañana que inicie la gran venta HSBC también se revelarán los costos. ¡Así que mantente pendiente!