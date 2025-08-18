¿Cuándo se estrena en cines Frankenstein de Guillermo del Toro?

La expectación en torno a Frankenstein, la adaptación de la obra clásica de Mary Shelley desarrollada por el cineasta tapatío Guillermo del Toro, crece aún más conforme se acerca su llegada a Netflix.

Durante algunas semanas, una de las pláticas giró en torno a si el largometraje del director mexicano, ganador del Oscar, tendría estreno en cines como sucedió con otros proyectos realizados por la plataforma de streaming.

La respuesta es sí. Una de las razones más poderosas para la llegada de largometrajes de este tipo a las salas de cine es que así se hacen elegibles para los grandes premios, como los Oscar, en Estados Unidos, o la Palma de Oro, en Cannes.

Así, el Frankenstein que, en palabras del propio Del Toro, tratará de ser la adaptación más fiel de la obra de la entonces adolescente británica, llegará a cines en salas seleccionadas, de acuerdo con sus productores.

¿Cuándo se estrenará Frankenstein en cines?

De acuerdo con Netflix, Frankenstein llegará a la plataforma el próximo 7 de noviembre, fecha en la que podrás disfrutarla en casa. Pero si mueres de ganas por verla, podrás hacerlo unas semanas antes.

La fecha exacta es el próximo 17 de octubre. Aunque aún no se anuncian sedes y cadenas que tendrán en su cartelera la nueva cinta de Del Toro, se sabe que tendrá un estreno limitado.