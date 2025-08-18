Bárbara de Regil reta a Alana Flores a una pelea tras la derrota de Gala Montes

Luego de lo que parecía una larga espera, este domingo 18 de agosto se realizó el Supernova Strikers 2025 en el que celebridades y figuras del internet subieron al ring para enfrentarse. Una de las peleas más esperadas fue la de Gala Montes contra Alana Flores en la que la streamer resultó triunfadora; sin embargo, todo indica que una nueva rivalidad ha surgido ya que Bárbara de Regil no dudó en retarla frente a cientos de personas.

Alana Flores suma un cinturón más a su colección de victorias, pues además de su triunfo ante Gala Montes también ha dado muestra de su habilidad y fuerza sobre el ring en competencias similares. La primera en 2024 en la que enfrentó a Nissaxter y Zeling; la segunda fue en abril de 2025 en Medellín, donde se impuso con María Alejandra Villegas "Mav” y, finalmente, en julio pasado en España enfrentándose en La Velada del Año 5 a Ari Geli en la que también resultó ganadora.

¿Bárbara de Regil pone fecha para la pelea con Alana Flores?

Al concluir la pelea con Gala Montes y aún sobre el ring, Bárbara de Regil tomó el micrófono para retar a Alan Flores a una pelea. A decir de la actriz, ya existían planes de ponerse los guantes, pero sus proyectos con la serie “Rosario Tijeras” se lo habrían impedido por lo que ahora se dijo dispuesta a subir al ring para dar muestra de su habilidad.

La 4 veces campeona @alanafloresf fue retada por Barbara de Regil para el siguiente año uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25#SupernovaStrikersAmigo #SupernovaOrigenes #Supernova pic.twitter.com/aDZ9WzYVgl — Ale PindteruD83EuDE75uD83DuDC29 (@alepindter22) August 18, 2025

“Por ahí había escuchado que la que me quería retar eras tú (…) ‘Rosario Tijeras’ me quitó el honor de poder estar en ese ring, y si ‘Rosario’ me lo permite, el próximo año voy a estar ahí arriba contigo, sería un honor”, dijo De Regil tomando una respuesta positiva por parte de la streamer: “Teníamos planeado algo algo a principios de año, ¿no? Te espero”.

Alana Flores gana en pelea con Gala Montes

Tras un intenso enfrentamiento tanto fuera como dentro del ring en el que la actriz de “El señor de los cielos” también dio muestra de fuerza y agilidad, Alana Flores obtuvo la victoria en la pelea de Supernova Strikers 2025 manteniendo así su invicto. Ambas agradecieron el apoyo y dejaron de lado toda rivalidad para expresar su mutua admiración.