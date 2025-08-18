Aldo De Nigris se arrodilla para comer con Abelito y se roba el corazón de todo México | VIDEO

La amistad entre Aldo De Nigris y Abelito se convirtió en uno de los ejes centrales más populares de la actual temporada de La Casa de los Famosos México. Su conexión espontánea y genuina captó la atención del público desde las primeras semanas del reality, consolidándose como una de las duplas favoritas dentro de la casa.

Fue Aldo De Nigris quien se robó el corazón de todo México cuando se hincó junto a Abelito para no dejarlo de comer solo después de una prueba, misma en la que el vencedor fue el mismísimo Abelito. Esto fue muy especial para la gente, pues aseguran que habla de la humildad, compañerismo y amistad del regiomontano.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados:

Se pone a su nivel y eso habla super de Aldo

Este hombre tiene q ganar es un amor

Gran Corazón... eso hacen los verdaderos buenos amigos

Lo que decía doña Alegría y poncho era cierto, Aldito es muy bueno

Amigos hay contados hasta sobran los dedos de la mano

Siempre trata de hacer este tipo de cosas

Aldo y Abelito, los favoritos para ganar La Casa de los Famosos

Desde el inicio, su amistad demuestra una química natural, llena de bromas, complicidad y conversaciones profundas. A diferencia de otras alianzas que se perciben como estrategias de juego, la de Aldo y Abelito es más auténtica. Los dos comparten anécdotas personales, desde sus experiencias amorosas hasta momentos vergonzosos y confidencias sobre sus vidas fuera del encierro. Esta honestidad conecta con la audiencia, que se siente identificada con su dinámica.

Un momento clave que fortaleció su lazo fue cuando Aldo De Nigris ganó la prueba de líder y eligió a Abelito como su acompañante para subir a la suite. Este gesto, considerado un gran privilegio, consolidó su amistad. Durante su estancia en la suite, los dos crearon el "podcast Entre Compas", un espacio de charla relajada y personal. El programa generó miles de interacciones en redes sociales y atrajo la atención de marcas interesadas en el impacto que esta dupla tiene en la audiencia.

La amistad entre Aldo y Abelito no solo se destaca por su camaradería, sino también por el contraste de sus personalidades, que se complementan a la perfección. Aldo, el sobrino del exfutbolista y exconcursante de realities Poncho De Nigris, y Abelito, un creador de contenido con una historia de vida muy diferente. Su relación demuestra que las conexiones genuinas son un factor clave en la popularidad del programa y las convierte en una de las duplas más queridas por los espectadores.