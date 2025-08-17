Supernova Strikers 2025: Alana Flores gana la pelea contra Gala Montes y se mantiene invicta

La espera terminó y el Supernova Strikers 2025 se realiza este domingo 17 de agosto en donde el empuje y garra de Gala Montes se pondrá a prueba contra la experiencia y velocidad de Alana Flores, quienes suben al ring para la pelea estelar del evento en el que se enfrentarán otras figuras de las redes sociales y la industria del entretenimiento. Además, el encuentro contará con la presencia de artistas como Xavi y Christian Nodal, éste último subirá al escenario en medio de una fuerte polémica que involucra a Ángela Aguilar.

El evento comenzó con una alfombra por la que desfilaron personalidades como Yordi Rosado y Bárbara de Regil, además de aquellos que se enfrentarán sobre el ring. El evento comenzó con la presentación de Alan Arrieta, seguido de la pelea entre Luis ‘Pride’ contra Shelao en la que el influencer mexicano resultó triunfador y alzó el cinturón.

Supernova Strikers continuó con la presentación de Xavi en punto de las 19:00 horas, quien hizo retumbar el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México abriendo paso al encuentro entre Mercedes Roa y la influencer argentina Milica, quienes realizaron una entrada triunfal entre gritos y aplausos del público.