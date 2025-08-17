Supernova Strikers 2025: Alana Flores gana la pelea contra Gala Montes y se mantiene invicta

La espera terminó y el Supernova Strikers 2025 se realiza este domingo 17 de agosto en donde el empuje y garra de Gala Montes se pondrá a prueba contra la experiencia y velocidad de Alana Flores, quienes suben al ring para la pelea estelar del evento en el que se enfrentarán otras figuras de las redes sociales y la industria del entretenimiento. Además, el encuentro contará con la presencia de artistas como Xavi y Christian Nodal, éste último subirá al escenario en medio de una fuerte polémica que involucra a Ángela Aguilar.
El evento comenzó con una alfombra por la que desfilaron personalidades como Yordi Rosado y Bárbara de Regil, además de aquellos que se enfrentarán sobre el ring. El evento comenzó con la presentación de Alan Arrieta, seguido de la pelea entre Luis ‘Pride’ contra Shelao en la que el influencer mexicano resultó triunfador y alzó el cinturón.
Supernova Strikers continuó con la presentación de Xavi en punto de las 19:00 horas, quien hizo retumbar el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México abriendo paso al encuentro entre Mercedes Roa y la influencer argentina Milica, quienes realizaron una entrada triunfal entre gritos y aplausos del público.
Alana Flores gana la pelea contra Gala Montes
María Becerra hace retumbar el Palacio de los Deportes
El cierre de las presentaciones musicales estuvo a cargo de María Becerra, quien interpretó algunos de sus temas más conocidos para después dar paso a la palea estelar del Supernova Strikers entre Gala Montes y Alana Flores.
Franco Escamilla gana la pelea contra El Escorpión Dorado
Aunque se trató de una decisión dividida entre los jueces, la presencia y fuerza de Franco Escamilla sobre el ring se impuso ante la de El Escorpión Dorado. El standupero se lleva el cinturón del Supernova Strikers 2025 como campeón en el cuarto encuentro del evento.
Gabito Ballesteros sube al escenario en el Supernova Strikers
La estrella de corridos tumbados se sumó a los cantantes que cautivaron al público con su voz en el Palacio de los Deportes como parte del Supernova Strikers 2025. Ballesteros comenzó con el tema “7 días”.
Westcol se lesiona el hombro y le da la victoria a Mario Bautista
El streamer colombiano se mostró seguro sobre el ring en los primeros segundos, pero Mario Bautista persistió en fuerza y, finalmente, Westcol se rindió por una lesión en el hombro dándole así la victoria al influencer mexicano.
Así fue la entrada de Mario Bautista y Westcol
El influencer Mario Bautista caminó al ring acompañado del rapero Alemán, mientras que el streamer colombiano Westcol lo hizo sin más que una bata brillante en tono plateado que al instante captó la atención del público rumbo ring. Los peleadores acordaron no usar careta y añadieron a la apuesta que el perdedor se raparía.
Christian Nodal sube al escenario del Supernova Strikers 2025
El cantante de regional mexicano fue el encargado de deleitar al público en el Supernova Strikers 2025 del Palacio de los Deportes previo a la pelea de Westcol contra Mario Bautista. Nodal interpretó algunos de sus temas más conocidos e incluyó en el repertorio “Sabina”, uno de sus recientes lanzamientos que, han señalado algunos fans, estaría dedicado a Ángela Aguilar.
Milica gana la palea contra Mercedes Roa
Tras tres rounds en los que ambas peleadoras mostraron su fuerza y habilidad, Mariana ‘La Barby’ Juárez fue la encargada de entregar el cinturón de Supernova Strikers a la ganadora: la influencer Milica.
Así fue la entrada de Mercedes Roa y Milica en el Supernova Strikers 2025
Originaria de Buenos Aires, Argentina, Micale Ybañez, conocida como Milica, subió al ring para enfrentarse a Mercedes Roa, influencer mexicana de 25 años que ha conquistado a los internautas por su contenido deportivo, especialmente de futbol.