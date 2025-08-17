Rocío Sánchez Azuara se incomoda tras preguntarle a Claudio Yarto EN VIVO: "¿Eres bizco?" | VIDEO

Claudio Yarto es una de las figuras más icónicas del entretenimiento en México; sin embargo, en medio del enorme potencial que tiene principalmente para la música, existe una duda que por décadas ha estado presente entre sus fans: ¿Por qué siempre lleva unos lentes oscuros?

Teorías sobre lo anterior han rondado por años en Internet, ya que es casi imposible verlo sin sus lentes negros de Sol, incluso si se encuentra en un foro de televisión y la respuesta ya dejó sorprendidos a muchos, incluyendo a la propia Rocío Sánchez Azuara, quien quedó no solo sorprendida, sino incómoda al escuchar la respuesta.

Claudio Yarto, ex vocalista de Caló, estuvo como invitado en el programa Tu Historia Como la Mía de Rocío Sánchez Azuara, quien completamente en vivo le preguntó por qué siempre lleva sus lentes de Sol, pero de una forma clara y directa para responder ante las dudas que tiene el público: "¿Eres bizco?", lo cuestionó.

"¿Eres bizco? Dicen que eres bizco, que por eso traes (lentes)", dijo en pleno programa en vivo.

Le mostraron la única foto que había de él sin sus lentes. (Foto: YouTube @ROCIOSANCHEZAZUARA)

¿Por qué Claudio Yarto siempre usa lentes de sol?

Ante la duda genuina del público de por qué siempre usa lentes oscuros, Rocío Sánchez Azuara le preguntó a Claudio Yarto, también conocido como DJ Yoo, por qué nunca deja que su mirada quede al deznudo. En un primer momento el famoso bromeó con el tema e incluso se dobló un párpado para hablar de una supuesta afección, pero más tarde aclaró todo.

"No, claro que no", dijo al quitarse los lentes por segunda vez en toda su historia frente a las cámaras, pues según contó, la única vez hasta este 2025 que había aparecido sin sus anteojos fue en el programa Siempre en Domingo de Raúl Velasco, pero lo más divertido llegó segundos después cuando él pasó a incomodar a la conductora, quien agradeció el halago con cara de sorpresa.

"Todo lo que tapa ayuda, madrina. No (me veo mal), pero los ojos son solamente para mi pareja, ay, ojeis", dijo con una gran sonrisa; mientras Rocío Sánches Azuara respondió: "Pues gracias por el honor porque yo no soy su pareja, pero mira, aquí ya nos emparejó a todos; nos enseñó los ojos a todos".

Así fue la reacción de Rocío ante la confesión del ex de Caló. (Foto: YouTube @ROCIOSANCHEZAZUARA)

Sin embargo, luego de este pícaro momento de risas, llegó la confesió y fue cuando en vivo, Claudio Yarto dijo que se puso sus lentes como una forma de éxito, recordando que a luchadores les piden que se quiten sus máscaras, pero siempre cuendo están en la cima del éxito.

Allí mismo, confesó que la primera vez que se quitó los lentes fue en Siempre en Domingo y todo gracias a que mostraron una fotografía de dicjo momento:

"Porque el señor Velasco siempre me decía que traía los ojos bien rojos, pero todavía no empezaba yo en esa onda, por eso me los quité, igual que ahorita", contó.

Este fue el look original. (Foto: YouTube @ROCIOSANCHEZAZUARA)

Este fue solo el inicio de la conversación de Claudio Yarto con Rocío Sánchez Azuara antes de sincerarae y recordar más aspectos de su vida, como cuando apostaba armando cubos de Rubik para entrar a las discotecas e incluso conseguir algo de comer. De hecho, este juguete de destreza tiene mucho que ver sobre el origen de sus lentes que en gran parte era para que no lo conocieran.

"Esa boina cuando me la pongo de frente, parecía un señor que manejaba un camión; luego me la volteé y te digo que traía la camiseta, sin lentes, me volteo yo la gorra y parecía yo panadero español; de repente agarro mis lentes y dije, de aquí soy. Y de ahí es donde surge ee disfaz y la verdad que se convirtió en un look sin tiempo", dijo antes de recrear su look.