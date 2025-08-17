Nodal le hace reverencia a su suegro, Pepe Aguilar y las redes estallan: "Los ojitos de amor de Ángela lo dicen todo" | VIDEO

La Dinastía Aguilar, forada por Pepe y sus hijos Leonardo y Ángela, se presentó anoche en Hollywood Bowl con un show único con el que con su talento demostraron que poco les importa la polémica que los rodea desde hace más de un año cuando la menor de la familia confirmó su relación con Christian Nodal, quien más tarde la llevó al altar.

Ahora que la familia se vuelve a encontrar en la mira, especialmente los esposos por sus distintas declaraciones sobre su matrimonio, Pepe Aguilar le hizo saber al mundo que apoya a su hija y a su yerno, quien ya es parte fundamental de la familia.

Así lo hizo saber anoche cuando en pleno concieto invitó a su yerno a subir al escenario para presentarlo como parte del clan y también para invitarlo a cantar; sin embargo, el momento se volvió de lo más especial cuando Nodal y Pepe Aguilar sellaron su complicidad con un abrazo, ¡y hasta una reverencia!

Lo más especial de todo no fue lo que los fans pudieron ver en vivo y a color, sino que el propio hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre también usó sus redes sociales para presumir el momento y demostrar que sus grandes pasiones son la "Música y familia".

¡Lo pusieron a cantar! (Foto: IG @pepeaguilar_oficial)

Los Aguilar se presentan en Hollywood Bowl y Pepe Aguilar invita a Nodal a echarse un palomazo

Mientras el show seguía a lo grande, Pepe Aguilar junto a sus hijos se paró frente a un escenario repleto y al cabo de unos segunso invitó a su yerno a subir al escenario, un momento que los fans agradecieron entre gritos y aplausos; el cantante por su parte corrió a estrechar la mano de su suegro y a hacerle una reverencia de honor que el intérprete de Prometiste regresó.

"Ahorita estábamos hablando, ¿no?, de cantar una canción entre todos, pero no seas gacho, échate una tuya, ¿no?", dijo Pepe Aguilar antes de pedir un fuerte aplauzo.

Acto seguido, tanto Pepe como Leonardo y Ángela Aguilar salieron del escenario para dejar solo a Christian Nodal, quien en un palomazo interpretó Probablemente, uno de sus grandes éxitos; cabe destacar que a la orilla del escenario su esposa le hizo segunda voz en un momento de lo más especial.

Si bien desde la semana pasada la familia Nodal Aguilar de nueva cuenta está en la mira por su polémico romance y por el apresurado truene entre el cantante y su ex, Cazzu, para casarse con Ángela, los fan aplaudieron este gran momento y reconocieron que están regalando grandes momentos dentro del regional mexicano.

En redes sociales se leen mensajes como:

Los ojitos de amor de Angela lo dicen todo.

La familia siempre está primero y lo que opinen los demás viene importando poco.

Que bonito el apoyo, la admiración y el talento. Viva la familia y el amor.

Cómo se supera esto.

Que belleza Pepe, eres grande no sólo en talento, eres grande en corazón y alma, es que esa sonrisa de nuestra Angelita.

Una verdadera familia y nosotros los más felices, tremenda sorpresa.

Lo anteriro no solo vino de lo que se vio en el escenario, pues a través de sus redes sociales Pepe Aguilar compartió un video en el que mostró lo que los presentes al concierto vieron, sino que también compartió el tras bambalinas en el que se aprecia el cariño, respeto y admiración que se tienen suegro y yerno.