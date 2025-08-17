Ninel Conde revela la verdad tras su cirugía de emergencia antes de entrar a LCDLF México

Ninel Conde no deja de dar sorpresas desde la confirmación de su participación en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, pues tan sólo unos días antes de arrancar el reality show la cantante se sometió a una cirugía de emergencia. Esto generó dudas entre el público, pues algunos destacaron la rápida recuperación de la cantante asegurando que podría haberse tratado de una estrategia para ganar empatía pero fue ella quien aclaró todo.

El ‘Bombón asesino’ comenzó la competencia como una de las favoritas para llegar a la final en el reality show, sin embargo, esto cambió en cuestión de días y la cantante recibió duras críticas en redes sociales por su actitud. Sobre todo luego de la pelea que tuvo con Alexis Ayala en la que lo acusó de “violentar” a Elaine Haro durante uno de los retos de ‘La Casa’.

¿Por qué operaron de emergencia a Ninel Conde antes de LCDLF México?

Ninel Conde dejó de lado toda rivalidad con Aarón Mercury y en una charla se sinceró sobre lo ocurrido tan sólo unos días antes de comenzar La Casa de los Famosos México. De acuerdo con lo revelado con la cantante, poco antes viajó a República Dominicana durante tres días como parte de un proyecto.

Luego de ello comenzó las grabaciones que serán parte de su reality show para después viajar a Mérida, Yucatán, en donde se realizó la filmación del videoclip para su canción “Soltera peligrosa”. Fue entonces que a su regreso en la Ciudad de México se sometió a una cirugía de ovario y fue llevada al hotel para recuperarse.

Ninel Conde en riesgo en LCDLF México

La actriz de "Rebelde" se mantiene en la placa de nominaciones, esto luego de que Elaine Haro ganara el duelo por la salvación y ocupara este recuerdo para salvar a Mariana Botas. Ante esto, la también modelo está en riesgo y este domingo podría ser eliminada si no alcanza los votos necesarios del público.