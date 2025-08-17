Muere Terence Stamp, actor que interpretó al villano de 'Superman'

El actor británico Terence Stamp se convirtió en sinónimo del movimiento cultural llamado "Swinging London", allá por la década de los 60. Esta mañana se dio a conocer por parte de su familia que quien interpretara al villano de Superman.

Fue precisamente en la década de los 60 que Stamp comenzó con su carrera actoral en el cine europeo, llamando la atención por su juventud y también por una belleza masculina sin igual. Sin embargo, desapareció del mapa sin explicación alguna. Quizá, dicen los expertos, lo hizo para regresar con un personaje que lo llevó a la cumbre: el general Zod, que se enfrentaba a Superman en la segunda tanda de películas del famoso superhéroe.

La familia de Terence Stamp informó que murió a los 87 años este domingo, sin hablar sobre las causas de su deceso.

Terence Stamp fue un ícono del cine en la década de los 60 | AFP

¿Quién era Terence Stamp?

Terence Stamp nació en Londres, Inglaterra, el 22 de julio de 1938 y a lo largo de su carrera, que duró más de seis décadas, apareció en más de 60 películas.

Fue reconocido por su versatilidad y presencia en el cine internacional. Ganó varios premios, incluido el Globo de Oro a la nueva estrella del año en 1962. Entre sus papeles más destacados se encuentra el del General Zod en las películas Superman y Superman II. También participó en otras producciones conocidas como Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma y Valkiria, entre otras.

En la década de 1960, Stamp estuvo asociado a la escena "Swinging London" y tuvo relaciones con figuras públicas como la actriz Julie Christie y la supermodelo Jean Shrimpton.

Terence Stamp interpretó al general Zod en dos entregas de Superman | Especial

¿Qué es la escena "Swinging London"?

La "Swinging London" fue un fenómeno cultural que floreció en Londres, Inglaterra, durante la década de 1960. Fue un período de optimismo, hedonismo y revolución cultural impulsado principalmente por la juventud. Este movimiento se caracterizó por una explosión de creatividad en la moda, la música y las artes, y se convirtió en un símbolo de la modernidad y el cambio.

¿De qué murió Terence Stamp?

La familia de Terence Stamp emitió una declaración a agencias de noticias en la que confirmaron su muerte. En el comunicado dijeron: "Deja un extraordinario legado de trabajo, tanto como actor y como escritor, que continuará conmoviendo e inspirando a la gente por años". También pidieron privacidad durante este "momento triste". La causa de su muerte no se ha hecho público.