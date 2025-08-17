Maribel Guardia comparte FOTO inédita junto a Flor Silvestre: "Educada, distinguida y simpática"

El pasado 16 de agosto se celebró el natalicio número 95 de la actriz y cantante Flor Silvestre, quien dejó un largo legado en el Cine de Oro y también en el Regional Mexicano, por lo que en redes se aprovechó la fecha para recordarla y quien lo hizo a lo grande fue Maribel Guardia.

Pues la mamá de Julián Figueroa compartió una foto junto a Flor Silvestre para recordarla a lo grande y también volver a traer a la memoria esas épocas en las que trabajaron juntas; recordemos que la esposa de Antonio Aguilar falleció el 25 de noviembre de 2020, dejando un duro golpe a la farándula en México.

"Con la inolvidable #florsilvestre me tocó trabajar muchas veces con ella , tan linda , educada, distinguida y simpática. Me encantaba verla montada en su caballo cantando como los ángeles", escribió en parte de su mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maribel Guardia reveló una foto inédita junto a la mamá de Pepe Aguilar en la que aseguró que es una mujer inolvidable y a quien tuvo el gusto de conocer, pero también de poder trabajar con ella. De tal forma que recordó sus cualidades como una mujer distinguida y simpática.

Eta es la foto con la que recordó a su amiga y compañera. (Foto: IG @maribelguardia)

En su mensaje, la actriz y cantante no sólo se dirigió a la gran Flor Silvestre, sino también a toda la familia Aguilar, quienes son una inspiración y quienes con mucho orgullo llevan el regional mexicano por lo grande. Finalmente, le envió saludos y un feliz cumpleaños a su amiga hasta el cielo, recordando que han pasado casi cinco años de su fallecimiento.

"La familia Aguilar siempre ha llevado con orgullo la música Mexicana", agregó.

La foto viral de Maribel Guardia y Flor Silvestre que se tomaron en Chicago

De acuerdo con lo que reveló la propia Maribel Guardia, la foto que compartió el pasado sábado para recordar el cumpleaños de Doña Flor Silvestre, fue tomada en Chicago y aunque se desconocen más detalles, la vestimenta de la ex de Joan Sebastian indicaría que se trata después de un show.

"Suspiros al cielo hoy que fue su cumpleaños Esta foto nos la tomaron en #chicago nuestra amiga en común NENA . #familiaaguilar #antonioaguilar @pepeaguilar_oficial", concluyó en su mensaje.

La publicación de Maribel Guardia en Instagram emocionó a muchos de sus seguidores y también a muchos de los admiradores de la familia Aguilar, quienes dejaron mensajes de apoyo y amor como: "guapísimas", "hermosas", "eso es lo bonito de la profesión", "qué belleza, toda una leyenda única ícono y tú Maribel una belleza siempre", se lee en la sección de comentarios.