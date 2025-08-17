Los momentos más virales y polémicos en los que Ninel Conde y Mar Contreras se pelearon en La Casa de los Famosos

Desde antes de que se confirmara su participación, Ninel Conde ya era una de las favoritas para entrar a La Casa de los Famosos México 3 y así se mantiene ante muchos de sus fans; sin embargo, mientras los días pasan dentro del reality show, cada vez es más común que la catalogue de la villana más despiadada de esta temporada.

Pues si bien en un inicio todo era miel sobre hojuelas e incluso se le shippeaba con Abelito por la gran amistad que surgió entre ambos, poco a poco los fans del programa notaron actitudes, palabras y comportamientos con los que no coincidieron del todo. Tanto así que incluso se revivieron los ataque que Niurka Marcos tenía en su contra.

Y ahora que Ninel Conde se convirtió en una de las nominadas de la semana, los fans de La Casa de los Famosos han recordado algunos de sus momentos más polémicos y controversiales. Y ya no solo de la vez que "aventó" las manos de Elaine Haro o de los señalamientos contra Alexis Ayala por supuestamente violentar a una de las integrantes del Cuarto Día.

Sino que ahora, que el 'Bombón Asesino' fue nominada por segunda ocasión junto a Mar Contreras, se han recordado algunos de los pleitos que han protagonizado, especialmente en los que la cantante estalló en contra de la actriz de la telenovela Teresa. Aquí te hacemos un recuento de ellos.

Previo a la Gala de Eliminación se han recordado estos polémicos momentos. (Foto: X @marmarquina98)

Fans de Mar Contreras abren hilo en X para recordar los ataques de Ninel a Mar

A través de una cuenta de X dedicada a subir contenido defendiendo a Mar Contreras y Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México 3 se recordaron algunos de los momentos en los que Ninel Conde habla de la única mujer del Cuarto Noche y se desató la polpemica en redes.

Entre los videos compartidos por los fans se aprecia al 'Bombón Asesino' realizando desde señas obscenas hasta estallando en contra de Mar Contreras con otras de las participantes. ¿Pero qué hay detrás de cada uno de ellos?

Aquí va el Top de sus polémicos momentos y que ya están dando mucho de qué hablar en X previo a la tercera eliminación del reality show.

Durante una noche de cine captaron a Ninel Conde haciendo una seña obscena con el dedo medio a Mar Contreras, mientras en la película se escuchaba decir a la actriz que el 'Bombón Asesino' la traía en su contra. Aunque más tarde Conde habló con Contreras para que no fomentara hacer esos comentarios porque es una "falta de respeto al llamarlas tontas" por no tener la capacidad de tomar sus propias decisiones . Ninel Conde llama "fea" a Mar Contreras. Entre los mensajes virales en TikTok se recordó cuando en una conversación sobre las nominaciones Ninel habló de las "bellezas" nominadas para agregar: "Solo una que otra fea se salva", una respuesta por la que la señalaron de atacar a su compañera. Su lesión en la rodilla. Uno de los momentos que más ha dividido las opiniones en redes es cuando en una conversación con Dalílah Polanco le contó cómo Mar la habría aventado, ocasionándole dolor en una vieja lesión de rodilla. Pero los fans y videos demotraron que se trató más bien de un accidente y no de algo intencional. Ninel Conde llama "metiche" a Mar Contreras. Tras asegurar que Alexis Ayala violentó a Elaine Haro por gritarle "¡quítate!', se desató una fuere pelea entre los habitantes. Fue entonces cuando Mar Contreras pidió no pelarse y al escucharla, Ninel respondió: "La otra metiche".

Hilo donde Ninel habla de mar:#LaCasaDeLosFamososMx — MAR LOMECAN uD83EuDEBC (@marmarquina98) August 13, 2025

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana?

Faltan pocas horas para que se conozca al tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 3, donde las cosas ya están que arden.

Ellos son los nominados de esta semana y que podrían salir este domingo.