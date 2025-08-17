La Casa de los Famosos México: Ninel Conde es la tercera eliminada del reality show

La tensión crece en La Casa de los Famosos México y mientras las nominaciones reflejan las rivalidades en la competencia, las eliminaciones brindan una idea a los participantes sobre el panorama al exterior. Ante en esto, el cuarto Día recibe un fuerte golpe ya que Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada del reality show este domingo 17 de julio luego de una ola de críticas en su contra a través de redes sociales.

En la placa de nominación para la tercera semana se encontraban en riesgo Luis Rodríguez ‘Guana’, Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras y Ninel Conde, pero finalmente subieron a la rueda éstas dos últimas que en días recientes vivieron uno de los enfrentamientos más polémicos del reality show. Sin embargo, fue el ‘Bombón asesino’ quien no logró convencer al público de quedarse una semana más y Mar Contreras permanece en la competencia.

Ninel Conde se despide al borde del llanto de sus compañeros

La actriz de “Rebelde” comenzó la competencia perfilándose como una de las favoritas para llegar a la final, sin embargo, con el paso de los días su actitud y constantes enfrentamientos con otros participantes la colocaron como blanco de críticas a través de redes sociales para, finalmente, dejarla fuera del reality show por el voto del público.

"Quiero decirles que ha sido una bendición coincidir con ustedes. Gracias por las risas, gracias por el amor (...) Yo voy a estar bien, voy a ver a mi esposo y a mis hijos, me voy a mi paraíso", dijo Ninel Conde al despedirse de sus compañeros.

Elaine Haro rompe en llanto tras la salida de Ninel Conde

La actriz de "La Rosa de Guadalupe" no pudo contener las lágrimas luego de que se anunciara la eliminación de Ninel Conde, y es que dijo sentirse culpable debido a que al arrebatarle a Aldo de Nigris el beneficio de la salvación optó por mantener en 'La Casa' a Mariana Botas y no a la también cantante aún cuando también han logrado formar una gran amistad.

Priscila Valverde se convirtió en el apoyo más grande para Elaine Haro y le dedicó unas palabras de consuelo ante su sentimiento de culpa por la salida de Ninel, quien era su compañera de cuarto y aliada: “No fue porque tú lo quisiste así, fue al azar, como siempre se ha decidido, no es culpa de nadie”.