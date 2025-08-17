La Casa de los Famosos México: Ninel Conde es la tercer eliminada del reality show

La tensión crece en La Casa de los Famosos México y mientras las nominaciones reflejan las rivalidades en la competencia, las eliminaciones brindan una idea a los participantes sobre el panorama al exterior. Ante en esto, el cuarto Día recibe un fuerte golpe ya que Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada del reality show este domingo 17 de julio luego de una ola de críticas en su contra a través de redes sociales.

En la placa de nominación para la tercera semana se encontraban en riesgo Luis Rodríguez ‘Guana’, Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras y Ninel Conde, pero finalmente subieron a la rueda éstas dos últimas que en días recientes vivieron uno de los enfrentamientos más polémicos del reality show. Sin embargo, fue el ‘Bombón asesino’ quien no logró convencer al público de quedarse una semana más y Mar Contreras permanece en la competencia.

Ninel Conde se despide al borde del llanto de sus compañeros