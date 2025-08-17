Juan Gabriel, Justin Bieber y TODOS los artistas que se han presentado GRATIS en el Zócalo de la CDMX

Residente se presentará el próximo 6 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México en un concierto gratuito. Este evento revolucionó las redes sociales, ya que todos sus fans podrán disfrutar de sus grandes éxitos en vivo y a todo lo color sin tener que pagar un sólo peso para asistir a su espectáculo. Ante la confirmación de la Secretaría de Cultura, es momento de recordar a todas las estrellas de talla nacional e internacional que han realizado un concierto gratuito en una de las plazas más importantes del país.

Antes de que el puertorriqueño se presente en el Zócalo Capitalino, vamos a hacer un repaso por todos los famosos que decidieron regalarle a sus fans un evento sin precedentes. En la lista se pueden encontrar personalidades como Juan Gabriel, Ángel Aguilar, Justine Bieber, la Sonora Santanera, Shakira y muchos otros grandes exponentes de la música en inglés y español a nivel mundial.

Residente estará en la CDMX el 6 de septiembre | X: Secretaría de Cultura

Todos los conciertos gratuitos en el Zócalo de la CDMX

El primer concierto gratuito que se vivió en el Zócalo de la Ciudad de México fue llamado 'Dfiesta' organizado por el Gobierno de la CDMX, antes llamado Distrito Federal. el evento se realizó en el 2004 con bandas de rock en español. Alejandro Lora, Los de Abajo, Tex-Tex, Cecilia Toussaint y Javier Bátiz fueron los encargados de hacer que todos los mexicanos gritaran al ritmo del rock.

Juan Gabriel: el 'Divo de Juárez' se presentó como parte del Festival Noche de Primavera. El evento se realizó el 21 de marzo del 2004 duró aproximadamente cinco horas y congregó a más de 80,000 espectadores para cantar sus grandes éxitos en el Zócalo Capitalino.

Juan Gabriel fue uno de los primeros en presentarse en el Zócalo de la CDMX | IG: soyjuangabriel_

Café Tacvba: la banda mexicana se presentó en el 2005 en el Zócalo como parte de su celebración de 16 años de carrera arriba de los escenarios del mundo entero. La plaza ubicada en el centro de la CDMX recibió a más de 170,000 personas para bailar y cantar las canciones de la agrupación.

Manu Chao: se presentó en el 2006. el franco español fue el primero de talla internacional que se hizo presente en el Zócalo, por lo que se encargó de colocar a la plaza ubicada en el Centro de la CDMX como un lugar de talla internacional para conciertos.

Shakira: para el 2007 llegaría la cafetalera para reunir a 210,000 espectadores en el Zócalo de la CDMX. El concierto de la intérprete de 'Pies descalzos' rompió el récord de asistencia en un concierto gratuito en la capital de la República Mexicana. El concierto formó parte de la gira 'Oral Fixation' y se realizó el 27 de mayo.

Vicente Fernández: la leyenda de la música mexicana se presentó en el 2009 para conmemorar el Día del Amor y la Amistad. Este evento habría superado el récord impuesto por Shakira al contar con 217,000 fans congregados para ver al 'Charro de Huentitán'. Vicente Fernández se presentó en el 2009 | IG: _vicentefdez

Justin Bieber: el canadiense llegó en el 2012 a México como una de las grandes estrellas del Pop a nivel mundial. El concierto formó parte de su gira 'Believe', donde sus fans pudieron verlo de forma gratis en el Zócalo de la CDMX.

Paul McCarney: al igual que Bieber, la leyenda británica se presentó en el 2012 en el Zócalo de la Ciudad de México. El ex Beatle brindó un show ante 200,000 espectadores de todas las edades que querían disfrutar de sus canciones y sus grandes éxitos.

Roger Waters: el cofundador de Pink Floyd se presentó el 1 de octubre en el Zócalo de la CDMX. Se dice que el músico británico se presentó en la capital mexicana con un mensaje político bastante fuerte en el 2016.

Caifanes: la banda del rock mexicano decidió celebrar sus 30 años de carrera con un concierto masivo. 120,000 fans de la agrupación Azteca se dieron cita en el Zócalo de la CDMX para disfrutar de los grandes éxitos. El evento se realizó el 12 de noviembre del 2017 como parte de la Semana de la Juventud. Caifanes se presentaron ante 120,000 espectadores| IG: caifanesmx

Concierto "Estamos Unidos Mexicano": este evento también se realizó en el 2017 y tenía la misión de apoyar a todas las personas que habían sufrido los estragos del sismo de aquel año. La idea era recaudar fondos y levantar el ánimo del país tras la tragedia ocurrida en la CDMX. Entre las personalidades que se presentaron en el Zócalo se encuentran: Bronco, Camila, Carla Morrison, Chayanne, Emmanuel & Mijares, Enrique Bunbury, Ha*Ash, Juanes, Julieta Venegas, Los Ángeles Azules, Miguel Bosé, Molotov, Mon Laferte, Pepe Aguilar, Residente, Sin Bandera, Timbiriche y Ximena Sariñana.

Pixies: la banda de rock alternativo hizo vibrar el Zócalo de la CDMX en el 2018. El concierto gratuito se realizó durante la Semana de la Juventud, para ser más precisos el 10 de noviembre.

Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio: la banda se presentó en la CDMX después de cuatro años de ausencia. Los fans del rock mexicano pudieron disfrutar del evento gratuito en el Zócalo el pasado 16 de julio del 2022.

Ángela Aguilar: la heredera del talento de Pepe Aguilar formó parte de la celebración de Día de Muertos del pasado 2022. La cantante del regional mexicano cautivó a todos los fans en el Zócalo de la CDMX. Ángela se presentó en la Plaza de la Constitución en el 2022 | IG: angela_aguilar_

Los Tigres del Norte: una de las bandas más emblemáticas del regional mexicano formó parte de las celebraciones de la Independencia de México del 2022. Con todo el ambiente del 15 de septiembre, los fans hicieron vibrar el suelo de la capital mexicana.

Juan Manuel Serrat: el español se presentó en la plancha del Zócalo Capitalino a finales de octubre para despedirse de los escenarios. El evento formo parte de los 50 años del Cervantino, por lo que tuvieron presentaciones en diferentes ciudades. Serrat se presentó en Centro Histórico de la CDMX.

Grupo Firme: la banda mexicana rompió el récord de asistencia a un evento en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. La agrupación de regional mexicano hizo que 280,000 espectadores bailaran y cantaran sus canciones. El evento se realizó el 25 de septiembre.

Rosalía: la cantante española colocó el Zócalo como uno de los puntos de su gira para el 'Motomami World Tour'. La española se presentó ante 160,000 espectadores en un espectáculo que puso a todo el mundo a bailar y cantar sus grandes éxitos. El evento se realizó el 28 de abril del 2023. La española se presentó ante 160,000 fans en la CDMX | IG: rosalia.vt

Los Fabulosos Cadillacs: la mítica banda argentina superó el récord obtenido impuesto por Grupo Firme al reunir a 300,000 espectadores en la plancha del Zócalo de la CDMX. El evento se realizó el 3 de julio de 2023 formó parte de la gira 'El León del Ritmo Tour'.

La Sonora Santanera: la agrupación de regional mexicano se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México como parte del evento 'Baila con tu amor'. El concierto tuvo lugar el 11 de febrero 2024 y formó parte de la actividades para conmemorar el Día del Amor y la Amistad. Además de presentarse gratis en el Plaza de la Constitución, el concierto se transmitió en YouTube y el Canal 14.

Interpol: la banda de post-punk reunió a 160,000 fans en el Centro Histórico de la Ciudad de México el 20 de abril 2024 para que disfrutaran de sus grandes éxitos de los neoyorquinos.

Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo en el corazón de la Ciudad de México el sábado 20 de abril de 2024.

¡Es un sueño para nosotros poder… pic.twitter.com/xPQ3OkOdiv — Interpol (@Interpol) April 1, 2024

Julieta Venegas: La cantante mexicana se presentó en la capital de la República Mexicana en un evento gratuito el 16 de marzo del 2024. La intérprete de 'Me voy' formó parte del festival 'Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad'. En la cartelera se encontraban nombres como: Girl Ultra Laura Itandehui y Vanessa Zamora.

Bomba Estéreo: los colombianos pusieron a bailar a sus fans en la Plaza de la Constitución. El evento se realizó el 30 de noviembre del 2024 como parte de los espectáculos que se realizó la Secretaría de Cultura contra la violencia de género.