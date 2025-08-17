Jaime Camil presume su encuentro con Ángela Aguilar y la llena de halagos: “Atemporal e imparable”

Pepe Aguilar se presentó este fin de semana en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, acompañado de sus hijo Leonardo y Ángela, quien fue recibida en su camerino entre halagos por Jaime Camil. El actor publicó un video a través de sus historias de Instagram en el que muestra detalles de su encuentro con la cantante de regional mexicano y su esposo, Christian Nodal, y aplaude su talento sobre el escenario.

La llamada "Princesa del regional mexicano" subió al escenario en medio de una fuerte polémica por su matrimonio con Christian Nodal, quien se mantiene como blanco de críticas en redes sociales donde se han publicado supuestas pruebas de que el escándalo en su vida privada podría haber afectado su carrera en la música al registrarse poca venta de boletos para sus presentaciones, incluyendo la próxima gira de Ángela Aguilar por algunas ciudades de Estados Unidos.

Jaime Camil aplaude el talento de Ángela Aguilar

El actor fue invitado al concierto que la familia Aguilar ofreció en el Hollywood Bowl este fin de semana, por lo que aprovechó para encontrarse con ellos en los camerinos. Aunque fue su reunión con Ángela lo que dio de qué hablar en redes sociales, pues Camil se desvivió en halagos para la intérprete de "Qué agonía" resaltando su talento vocal y presencia sobre el escenario; además, tuvo su primer encuentro con Christian Nodal.

Jaime Camil presume su encuentro con la familia Aguilar en Los Ángeles, California. Foto: IG @jaimecamil

“Qué te pasa cómo cantas, quizá que ni tú entiendes lo que cantas. ¡Qué bárbaro!”, dijo el actor añadiendo un mensaje en su video: "Pocas veces en mi vida había escuchado una voz tan privilegiada, cálida y potente. ¡Bravísimo! Tu trascendencia como artista será indeleble, atemporal e imparable”.

¿Ángela Aguilar temía por la reacción del público al subir al escenario?

En su encuentro con Jaime Camil la menor de la dinastía Aguilar se dijo sorprendida por la reacción del público ante su presencia en el escenario, algo que, aseguró, "no esperaba" sin dar más detalles al respecto. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios han señalado que podría haber sido el temor ante el escándalo que la rodea junto a Christian Nodal.

“Estuvo padre, ¿verdad? Yo tampoco me lo esperaba”, dijo Ángela Aguilar a las palabras de Jaime Camil sobre el recibimiento del público durante su presentación, dejando ver que podría existir un temor de la joven cantante ante la polémica en su vida privada.