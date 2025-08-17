Hermana de Mariana Botas defiende a la actriz y confirma su versión del beso con Drake Bell

La Casa de los Famosos México se caracteriza por la fuerte polémica que genera con cada temporada tanto entre sus participantes como al exterior al involucrar a otras celebridades a través de las declaraciones internas. Tal y como ocurrió con Mariana Botas, quien habló de la romántica noche que vivió con Drake Bell al conocerlo en un bar de la Ciudad de México, algo que no habría sido del agrado del cantante que negó esta versión y ante esto la hermana de la actriz no dudó en defenderla al haber sido testigo de lo ocurrido entre ellos.

Mariana Botas reveló en una charla con otros habitantes de 'La Casa' el encuentro que tuvo con Drake Bell en un club nocturno de la capital del país, se conocieron gracias a amigos en común y aquel día se besaron. Aunque la actriz lo recuerda como un momento de mucho cariño, todo parece que el actor no coincide con este sentimiento ya que entre burlas negó que pasara algo más con la también integrante de "Envinadas".

Andrea Botas fue testigo del encuentro de su hermana con Drake Bell

En entrevista para el programa "De primera mano", Andrea Botas confirmó la versión de su hermana del beso con Drake Bell y la defendió asegurando que también tiene derecho a contar su experiencia con el actor. Andrea dijo haber sido testigo de aquel encuentro ocurrido a principios de 2024, incluso, reveló el lugar en el que ocurrió todo dejando claro que se trató de un romance de una sola noche y esto tendría claro la actriz.

“Lo que sí es verdad es la historia que cuenta Mariana en LCDLF, pero bueno, como ya lo dijo Drake, él lo confirma, que son muy buenos amigos y eso sigue siendo de esa manera. Como Mariana bien lo dijo, fue un momento super especial para ella en cuanto a que se divirtió, lo pasó muy bien con él y hasta ahí, como todos en un momento de la vida”, dijo Andrea Botas.

¿Drake Bell demandaría a LCDLF México?

Galilea Montijo reveló en el programa "Hoy" que Drake Bell estaría molesto por las declaraciones de Marian Botas, pues amenazaría a La Casa de los Famosos México de demandar sino se eliminaba todo el contenido relacionado con él y las declaraciones de la actriz. Al respecto, Andrea Botas dijo no saber nada del tema, pero puntualizó en que, como él, su hermana puede relatar su versión.