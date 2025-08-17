Gomita le manda mensaje de apoyo a Alana Flores previo a su pelea con Gala Montes: “Eres mi gallo”

La espera terminó y este domingo 17 de agosto Alana Flores subirá al ring con Gala Montes para enfrentarse tras una ola de dimes y diretes. Algo a lo que se sumó Gomita con un mensaje publicado en sus redes sociales en el que le muestra su apoyo a la streamer manteniendo así la fuerte rivalidad que sostiene con la actriz desde que compartieron cámara en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Gomita sostiene una fuerte enemistad con Gala Montes desde su paso por La Casa de los Famosos México, una de las razones es el breve romance que sostuvo la actriz con Agustín Fernández por quien la influencer expresó tener interés. Además, Gomita formó una sólida amistad con Adrián Marcelo que durante el reality show recibió críticas por su comportamiento contra la también modelo y por el que fue señalado de fomentar la violencia contra las mujeres.

Gomita le muestra su apoyo a Alana Flores y le llueven críticas

A través de su cuenta de Instagram, Araceli Ordaz -como es el nombre de pila de Gomita- compartió un video en el que le muestra su apoyo a Alana Flores en la pelea de Supernova Strikers contra Gala Montes y la motiva a lanzarse contra la actriz sobre el ring. Los comentarios no se hicieron esperar y mientras los fans de la streamer apoyaron a Gomita, otros la calificaron de "ardida" por mantener el conflicto con quien fuera su compañera de escena.

“Alana, haznos un favor a todo México, todo México te está apoyando de verdad. ¡Chíng****, chíng****!”, dice Gomita en el video para Alana Flores acompañado del mensaje: “Venga, Alana. Eres mi gallo”.

¿A qué hora es la pelea de Gala Montes y Alana Flores?

El evento de Supernova Strikers se realiza este domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, el enfrentamiento entre Alana Flores y Gala Montes es la pelea estelar que se realizará a las 22:30 horas y se podrá ver a través de las plataformas Twitch, YouTube, Facebook y TikTok supernovaboxing.