Filtran VIDEO de Nodal de fiesta en un antro y lo critican por ser un padre ausente: "Hace de todo menos cuidar a su hija"

Un nuevo video de TikTok está causando indignación en redes sociales y entre los detractores de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues si bien no se trata de un material reciente, sí de una grabación tomada a días de que el mariacheño inició su relación sentimental con la hija de Pepe Aguillar.

Fue la cuenta de TikTok de Alejandra Herrerar (@alejandraherreraans), quien compartió un nuevo momento y fecha a mayo de 2024, mes en el que el intérprete de Adiós Amor terminó su relación con Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, para a los días iniciar un noviazgo con Ángela Aguilar.

El video supuestamente fue grabado el 18 de mayo de 2024 a las 01:01 am, es decir, a máximo cinco días de que el intérprete de Amé inició una relación sentimental con la hija de Pepe Aguilar, según confesó él mismo este 2025. Como era de esperarse las críticas no se hicieron esperar por haber salido de fiesta a un antro, mientras Cazzu se quedaba al cuidado de su hija en común, Inti.

El video se volvió rápidamente viral. (Foto: TikTok @alejandraherreraans)

La grabación muestra al cantante sentado en la mesa de un bar con otras tres personas, por lo menos; sin embargo, el clip dura a penas unos segundos y la imagen no es tan clara como para saber quiénes estuvieron con él esa noche, pero las especulaciones y críticas en redes sociales no han parado.

Recordemos que para dicha fecha, Inti a penas tenía 8 meses de nacida y que Cazzu se quedó bajo el cuidado de la bebé, mientras poco a poco se filtraban los detalles del romance de su ex con Ángela Aguilar. Tras darse a conocer estas imágenes y que los ahora esposos formalizaron entre el 13 y el 14 de mayo de 2024, las redes estallaron en su contra.

Tras filtrarse este video y hacerse viral, la sección de comentarios se llenó de mensajes como:

La mirada de los mil rayos.

A toda madre de fiest y Cazzu amamantando a su nena.

Yo recuerdo que una vez salió uns troie time de alguien que dijo que estaba en un bar y que Nodal estaba haciendo videollamada con Ángela.

Y todavía cuando se le vio a Cazzu en un antro meses después de todo, las ruquifans del tipejo la empezaron a ataca.

El mayo de Nodal.

Hacía de todo menos estar con su hija.

Pero para estar con su hija dice que no tiene tiempo.

Las redes estallaron en su contra una vez más. (Foto: TikTok @alejandraherreraans)

Asimismo, se recordó cuando en junio de 2024 en redes sociales se criticó duramente a Cazzu por salir de antro con amigos y no quedarse en casa a cidar de su bebé con Nodal; ahora, internautas voltearon el escenario. Por supuesto, en su momento también serecordó que ella no debería ser la única en cuidar de la bebé, pues la paternidad también es de Nodal.

Cazzu confirma que Nodal no ha visto a Inti

Hace 9 meses que Cazzu dio una entrevista contando su verdad detrás de todo el escándalo de Nodal y Ángela Aguilar, reveló que desde que terminaron él solo había ido dos veces a ver a Inti; mientras que la semana pasada reveló que desde que ella trajo a la bebé en mayo de 2025.

Al llegar al aeropuerto de la CDMX, la prensa cuestionó a la argentina sobre cuántas veces han convivido padre e hija, pues desde mayo no se les había visto juntos. Sobre ello respondió:

"Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay", dijo entre risas.

Cabe destacar que en es misma oportunidad reveló que ella recibe una manutención que no le parece justa, pero que no entrará en una batalla legal contra su ex porque tiene los medios y recursos para poder mantener a su hija.