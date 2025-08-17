Ex novia de Nodal lo expone en redes y habla sobre su modus operandi con sus parejas: "Esa historia se está repitiendo"

El pasado amoroso de Christian Nodal no deja de dar de qué hablar desde hace más de un año que decidió terminar su relación con Cazzu, con quien además tiene una hija en común, para posteriormente iniciar una relación sentimental con Ángela Aguilar y llevarlo hasta el altar en una boda privada.

Sin embargo, ahora que el propio cantante dio más detalles de esta relación sentimental, en redes sociales ha sido duramente criticado junto a su esposa por su apresurado noviazgo, especialmente cuando Inti tenía solo meses de nacida.

Pero algo que nadie veía venir es que una ex novia de Nodal saldría a contar su versión y del supuesto modus operandi que el cantante supuestamente tiene con cada una de sus parejas, es decir, que termina una relación para inmediatamente después comenzar con una nueva.

Se trata de Lisa Fernanda, una joven tiktoker que ya ya salido a hablar en el pasado y que aprovechando la funa actual contó todo lo que piensa de su ex pareja; es importante aclarar que ellos fueron novios durante la preparatoria y que en una entrevista del mariacheño con Gustavo Adolfo Infante habló de ella, aunque no reveló su identidad.

Ella es la ex novia de Nodal. (Foto: IG @lisafmacias)

En dicha entrevista él confesó que le dedicó la canción Te Fallé y que ella se enteró de esto al ver la conversación en la televisión y si bien, aseguró que no dudó en contar su historia, también le pesó mucho el tener que confesar que fueron pareja.

"Sentí que fue el peor error que había hecho en toda mi vida; cuando realmente lo único que hice fue contar mi versión de una versión que él había contado primero", dijo en un reciente video de TikTok.

Lisa Fernanda, ex de Nodal rompe el silencio sobre el cantante y Ángela Aguilar

Este fin de semana a través de su cuenta de TikTok Lisa Fernanda (@lisafmacias_) compartió un video en el que aseguró que ahora que están reviviendo el romance que tuvo con el cantante, es bueno contar su versión de los hechos, incluso cuando fue a ella a quien le pusieron "el cuerno".

Sobre lo anterior adelantó que el ahora esposo de Ángela Aguilar la buscó para intentar regresar sentimentalmente, pero no dio fechas de lo ocurrido, pese a la infidelidad, algo que ella nunca aceptó y que ahora a casi 10 años de su truene, se da cuenta que no ha dejado de seguir con el mismo patrón.

"Lo único que sí sé, es que yo nunca quise regresar y de eso no me arrepiento nada. Algo que sí se me hace muy triste es que lo que yo alcancé a conocer de él no es muy diferente a lo que yo escuché en esa entrevista", mencionó.

La pareja no se ha posicionado ante los señalamientos. (Foto: IUG @nodal)

Ex de Nodal lo recurda como un hombre impulsivo; repite la historia con Cazzu y Ángela Aguilar

Desde que Nodal terminó con Cazzu para salir con Ángela Aguilar y ahora que él mismo confirmó que todo pasó en el mismo mes, mayo de 2024, Lisa Fernanda asegura que a ella le aplicó la misma de terminar su relación para al día siguiente poder estar con alguien más.

Al vcer que se repitió este patrón con Cazzu y Ángela Aguilar, aseveró sentirse decepcionada de la persona que actualmente sería el mariacheño. Por si fuera poco, recordó cómo era la personalidad del famoso:

"Lo recuerdo como una persona que tiene muchso impulsos; que me haya terminado a mí para el día después estar de cabr** con otra y ahorita que casi 10 años después de esa historia se esté repitiendo, pero ahora la diferencia es que ahora lo dijo él a el público y que la genbte ya conozca su modus operandis, a mí me hizo sentir como un poquito de decepción por ver que ha cambiado tanto, pero a la vez no ha cambiado nada".

Finalmente, la ahora tiktoker explicó que aunque no le gustaría juzgar a su ex por lo mencionado recientemente, está firme en hacerlo por las decisiones tan públicas y mediáticas que Nodal ha tomado con cada una de sus ex parejas.

"Sé que no se puede justar a la gente por solo un video, pero una serie de eventos que has estado repitiendo a lo largo de los años y que desgraciadamente se han hecho públicos, pues yo creo que sí te invitarín a reflexionar la manera en la que estás empezando o sieno en las relaciones, es la más sana para ti", concluyó en su mensaje.

Las declaraciones de la ex de Nodal también fueron retomadas por su mejor amiga Norelia Morales (@psic_noreliamorales en TikTok) quien también se hizo viral por decir: "Nodal hizo exactamente lo mismo con mi amiga y con Cazzu, solamente con 10 años de diferencia y lo preocupante aquí es que el bato ni siquiera se ha puesto a cuestionar nadita sus creencias".