Dani Flow no ha dudado en sumarse a las críticas contra Christian Nodal desatadas desde que dio a conocer su romance con Ángela Aguilar, por ello, el reciente escándalo que enfrenta el sonorense fue un motivo más para que el cantante de reguetón se lanzara en su contra sin temor a represalias. A través de su cuenta de Instagram, Flow compartió una imagen con la que se burla del intérprete de "Botella tras botella".

La polémica con el llamado "Rey del morbo" comenzó luego de que señalara a Christian Nodal de supuestamente coquetear con su esposa, Jocelyne Lino, a través de likes en redes sociales. Al respecto, el sonorense aseguró que sólo estaba molestando, pero sería esto lo que desató una fuerte batalla mediática en la que persiste el cantante de reguetón a través de burlas y sumándose a los ataques que recibe Nodal por su matrimonio con Ángela Aguilar.

Dani Flow se suma a las críticas contra Christian Nodal

A través de sus historias en Instagram, la voz de "Martillazo" publicó una fotografía de Christian Nodal en la que lo compara con Yolanda Saldívar -mujer acusada de matar a Selena Quintanilla-. La burla al respecto surgió en redes sociales tras un video del cantante junto a Ángela Aguilar por el que usuarios lo compararon con la expresidenta del club de fans de la 'Reina del tex-mex' debido a su aspecto físico.

Dani Flow se burla de Christian Nodal en medio del escándalo con Ángela Aguilar. Foto: IG @daniflowir

¿Dani Flow dedica canción "El enamorado" a Christian Nodal?

Las burlas de Dani Flow no se han limitado a las redes sociales, pues el cantante también lo ha llevado al escenario y así habría ocurrido durante uno de sus recientes conciertos. De acuerdo con las imágenes difundidas en TikTok, fue en el concierto que Dani Flow ofreció en la Feria Tlapacoyan cuando interpretó el tema "El enamorado" de Los titanes de Durango.

El tema habría sido dedicado a Christian Nodal, pues mientras lo interpretaba Dani Flow en las pantallas gigantes del lugar se proyectó una fotografía del sonorense junto a Ángela Aguilar en su boda y todo en medio de un círculo rojo con la señal de "prohibido". A todo esto se añade que Flow ha expresado en más de una ocasión su admiración por Cazzu, con quien ha pedido una colaboración y en quien se inspiró para hacerse un tatuaje.