Corean ‘Cazzu’ durante el concierto de Christian Nodal en Supernova Strikers | VIDEO

Aunque ha pasado más de un año desde que comenzó su romance y celebró su repentina boda con Ángela Aguilar, todo parece que la polémica está lejos de terminar para Christian Nodal y así se lo hicieron saber los fanáticos durante su presentación en el Supernova Strikers 2025. Y es que el público se unió para hacerle saber al sonorense su descontento y corearon el nombre de Cazzu logrando opacar su interpretación.

Cuando parecía que el escándalo daba tregua a la pareja las nuevas declaraciones tanto de Cazzu como de Christian Nodal los colocan en el ojo del huracán; sin embargo, mientras la trapera argentina recibe una ola de apoyo las críticas se vuelcan contra el cantante afectando su presencia sobre el escenario, algo que fue evidente durante su reciente presentación en la que el público le hizo saber su descontento.

Público se une contra Christian Nodal en pleno concierto

Christian Nodal fue uno de los artistas que se presentó durante el Supernova Strikers 2025 en el Palacio de los Deportes este domingo 17 de agosto, el cantante subió al escenario comenzando su presentación con el tema "Sabina" que, de acuerdo con algunos fans, hablaría de su historia de amor con Ángela Aguiar confirmando que comenzó con una infidelidad.

La gente gritando Cazzu antes de que Nodal empiece a cantar definitivamente es cine, pero a la reina Cazzu ya no la embarren con la cagada de Nodal ella ya está en otro nivel#Supernova

pic.twitter.com/N5y4appVx5 — uD835uDC0BuD835uDC1A uD835uDC2DuD835uDC22uD835uDC1A uD835uDC1CuD835uDC21uD835uDC1AuD835uDC29uD835uDC28uD835uDC32 uD83DuDC85 (@lachapoy_) August 18, 2025

Fue en plena interpretación que los presentes se unieron y en una sola voz se escuchó el nombre de Cazzu coreado por cientos de personas. El incómodo momento para el cantante se hizo viral de inmediato en redes sociales y algunos internautas lo aplaudieron destacando, una vez más, su apoyo a la llamada "Nena trampa" y señalando que la reacción del público sería una forma de mostrar su molestia ante la actitud del sonorense ante el tema.