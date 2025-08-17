Cazzu festeja a Inti por el Día de la Niñez con pequeña fiesta en medio del escándalo de Nodal y Ángela Aguilar

Vaya sorpresa la que dio este domingo Cazzu al reaparecer en Instagram tras las polémicas declaraciones que acaba de dar su ex, Christian Nodal y que revivieron su controversial romance con Ángela Aguilar, su actual pareja y esposa.

Sin embargo, esta vez no lo hizo con una indirecta hacia el escándalo mediático de una infidelidad, sino más bien al aparecer junto a su pequeña hija en común, Inti, quien este 17 de agosto está celebrando el Día de la Niñez con una pequeña fiesta que ya se volvió tendencia en redes sociales.

Esta mañana, por medio de sus historias de Instagram Cazzu compartió un par de fotos en las que se aprecia cómo disfruta del Día de la Niñez con la pequeña Inti en una pequeña y privada celebración de la que hasta ahora no hay demasiados detalles.

La primera de las fotos que compartió la trapera argentina se ve la chimenea de una casa repleta de globos de colores y algunos peluches; mientras que la pequeña Inti está de espaldas a la cámara y jugando con un globo azul. Asimismo, en un pizarrón se lee escrito con gises de colores: "Feliz Día de la Niñez. Inti".

Cazzu en el festejo del también conocido como Día del Niño.

(Foto: IG @cazzu)

Esta fue la sencilla celebración que Cazzu le orquestó a su única hija, a quien reveló la semana pasada en su visita a México, solo ella está cuidando, ya que la última vez que Nodal la visitó fue en mayo pasado, mes en el que la cantante visitó la CDMX. Por lo que hasta ahora se desconoce si el intérprete de Adiós Amor formó parte de esta celebración.

Lo que sí es un hecho es que el festejo para la pequeña y única hija de lo cantantes, es que el día estuvo lleno de celebración y con un menú infantil precioso que Julieta Emilia Cazzuchelli le preparó con unas galletas en forma de ranita y estrellas. Esta última pic del momento inclusyo se acompañó con la canción de Ponyo, una película infaltil japonesa.

Tras su repentina aparición junto a su hija, los fans de la también escritora le dejaron cientos de comentarios de apoyo en su proceso de crianza, de madre soltera y de las duras declaraciones que se dieron a conocer tan solo un día después de que ella abandonó el territorio mexicano.

Feliz día del niño preciosa Inti, te mandamos puro amor todas tus tías del mundo.

Ternurita, Dios las bendiga a las dos.

Feliz día del niño a nuestro solecito.

Amorcito bello.

Inti la luz de su mami.

En medio de todo el caos de Nodal, la bebé sin darse cuenta todavía de todo este circo.

Felicidades Inti y a todos los niños y niñas de Argentina y del mundo.

Inti comiendo sus alimentos. (Foto: IG @cazzu)

¿Por qué el Día del Niño en Argentina no es el 30 de abril?

A diferencia de México, donde el Día del Niño y la Niña se festejan cada 30 de abril; en Argentina la fecha para celebrar el Día del Niño es el tercer domingo de cada año, una fecha declarada desde 1960 gracias a una disposición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Cabe destacar que en 2020 esta fecha fue nombrada como el Día de las Infancias como una práctica inclusiva con todos los géneros; sin embarg este 2025 el nombre regresó al antiguo Día del Niño. Pese a ello, algunas personas, como es el caso de Cazzu, lo siguen nombrando de formas incluyentes, como lo es el Día de la Niñez.