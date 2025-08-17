Bella Thorne le pide matrimonio a su novio y desata fuerte debate en redes sociales

Bella Thorne sorprendió a sus fans al compartir en redes sociales detalles de la romántica propuesta de matrimonio que preparó para su pareja, el productor Mark Emms. El acto generó desconcierto, pues sucede a un año de que él hiciera lo mismo y también despertó un intenso debate entre internautas ya que mientras algunos aplauden el tierno gesto de la actriz otros pidieron no normalizarlo.

“Hace tres años nos conocimos; un año después me propuso matrimonio y ahora, un año después, yo también”, se lee en el mensaje que acompaña una serie de videos y fotografías en las que se ve a la pareja en una habitación decorada con globos en forma de corazón y velas. De un momento a otro Bella Thorne se arrodilla frente a su pareja, quien sorprendido observa el anillo que le entrega la actriz.

Propuesta de Bella Thorne divide opiniones en redes

Aunque ya están comprometidos debido a que Mark Emms se lo propuso en mayo del año pasado con un lujoso anillo de diamantes, el acto organizado por Bella Thorne se trata de algo simbólico para expresar su gran amor. Pese a ello, la actriz dividió opiniones y mientras algunos usuarios la apoyaron otros aseguraron que es algo que debía hacer él.

“Prefiero que me arranquen las uñas con una tenaza antes de hacer eso”, “Los hombres también merecen ser amados, también merecen detalles y ser sorprendidos”, “Chicas, no normalicemos esto, ¿okay?”, “Prefiero comer vidrio”, “Si ella es la que se arrodilla, ¿entonces es él el que se pone el vestido?”, “Mana, ¿cómo le vas a pedir matrimonio tú?” y “Error en los comentarios. Poder femenino, te amo por esto”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Bella Thorne responde a las críticas por la propuesta a su novio

Ante el alboroto generado en redes sociales, Bella Thorne publicó un mensaje a través de sus historias en Instagram con el que toma con humor las críticas que ha recibido respecto a que habría sido ello quien le propuso matrimonio a su pareja. La actriz dejó claro que no es algo que le moleste y resaltó la manera en la que ha crecido el debate.

"¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos! Totalmente divididos. La mitad piensa: 'No normalicemos la propuesta de matrimonio', y la otra mitad: '¡Sí, poder femenino, esto es lo más tierno!'", escribió la también modelo.