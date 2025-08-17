Así van las votaciones de La Casa de los Famosos México HOY, 17 de agosto, ¿quién será el eliminado esta noche?

La Casa de los Famosos México está cada vez más cerca de vivir su tercera Gala de Eliminación, pero antes de conocer al habitante que se despedirá del reality show, vamos a recordar quienes son los favoritos y quienes están en la puerta de salida. Después de ver a los cinco nominados armar sus maletas, es momento de revelar cómo van las votaciones previo a que inicie el domingo de eliminación. Se tiene que recordar que la gente tiene todo este día para emitir su voto y salvar a su habitante favorito.

Facundo, Alexis Ayala, Mar Contreras, Ninel Conde y Guana son los habitantes que se quedaron en la placa de nominados para este 17 de agosto, por lo que sus fans serán los encargados de definir quienes se quedan en la casa una semana más y quién se tendrá que despedir de uno de los programas más polémicos de la televisión mexicana. Es importante recordar que Mariana Botas fue salvada por Elaine el pasado 15 de agosto, por lo que los fans del Cuarto Día solo tienen que votar por Facu o por el 'Bombón Asesino' para que permanezca unido una semana más.

Elaine le ganó la salvación a Aldo de Nigris en un duelo donde tenían que sacar la mayor cantidad de puntos de la ruleta. Después de sumar los cinco puntos del integrante del Cuarto Noche, Haro no tuvo realizar su último tiro, ya que contaba con más punto que Aldito. Esa misma noche, la actriz confirmó que se iba a inclinar por una habitante de su cuarto para ser salvada y escogió a Botas, ya que Facundo le indicó que se quería quedar en la placa, por lo que Elaine tenía que elegir entre Ninel y Mariana. La habitante más joven se quedó con su compañera de profesión.

Después de vivir ese momento, los fans de La Casa de los Famosos México tienen que escoger entre cinco habitantes para salvar. Eso sí, en la placa se quedaron cuatro de los considerados "fuertes" de esta temporada. Mejor pasemos a revelar cómo van las votaciones en las primeras horas de este domingo 17 de agosto. Es importante mencionar que los votos que se emitan son positivos, por lo que se tiene que escoger a ese habitante que se quiere salvar.

Mariana Botas fue salvada por Elanie Haro | IG: LCDLFM

¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos este 17 de agosto?

Como era de esperarse, las votaciones para esta semana 3 de La Casa de los Famosos México está bastante cerrada. Al contar con nombres considerados fuertes o favoritos de la temporada, los fans están dividiendo mucho sus elección. Hasta el último corte, Mar Contreras es la que salta como favorita para salvarse. Con el 20 por ciento, pero no hay tanta diferencia con los últimos lugares de la tabla de nominados de este domingo 17 de agosto.

En la parte baja de la tabla de nominados se encuentran Facundo y el Guana. El líder del Cuarto Día y el habitante del Cuarto Noche cuentan con un 13 por ciento, la gran diferencia está en los decimales, por lo que uno de ellos sería el encargado de salvarse por pocos votos. Esto quiere decir que los fans ambos artistas deberán hacerse presentes hasta el último momento de este 17 de agosto para salvarlo. Gómez cuenta con 13.9 por ciento, mientras que Rodríguez tiene el 13.7 por ciento. Mejor vamos a presentar los porcentajes de todos los que se encuentran en la placa de nominados.

Mar Contreras tiene el 20.4 por ciento.

Alexis Ayala cuenta con el 19.4 por ciento.

Ninel Conde cuenta con el 16.6 por ciento.

Facundo tiene el 13.9 por ciento.

Guana Rodríguez tiene el 13.7 por ciento.

Un detalle importante, es que algunas cuentas todavía tienen a Botas dentro de las listas de nominados, por lo que mantienen el porcentaje de votos que tenía previo a ser salvada el pasado 15 de agosto. La actriz se quedaría con un 15.8 por ciento de los votos previo a que Elaine la sacara de la placa de nominados.

Estos son los cinco nominados para este 17 de agosto | IG: LCDLFM

¿Cómo votar para salvar al habitante favorito de La Casa de los Famosos?

Un detalle importante que se debe recordar, previo a conocer al tercer eliminado de la temporada es que los fans emiten un voto positivo, es decir, que se tiene que elegir al participante o a los habitantes que se quieren salvar. Otro punto que se debe destacar es que aquellos que estén suscritos a VIX, donde se puede ver el 24/7, es que tienen 10 votos por día, por lo que este domingo pueden repartirlos entre los famosos que se encuentran en la placa de nominados.

La forma en la que se debe emitir el voto para salvar a su habitante favorito es la siguiente:

Ingresar a la página oficial de La Casa de los Famosos México. Ir al apartado de "VOTAR". Iniciar sesión con tu cuenta de VIX, para tener los 10 votos diarios. Seleccionar a todos los habitantes que se quieren salvar. Dejar que el resto de los fans hagan su trabajo para conocer al eliminado.

Aldo de Nigirs fue el líder de la semana | IG: LCDLFM

Es importante mencionar que para este domingo, 17 de agosto, los fans deberán esperarse a que empieza la Pregala de Eliminación para poder comenzar con los votos. El tiempo para salvar a su habitante favorito terminará cuando Galilea Montijo indique durante la Gala de Eliminación que ya no se contabilizarán más votos y se presentará el habitante que abandonará la casa y se convertirá en el tercer expulsado del reality show.