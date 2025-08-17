Alana Flores revela que se peleó en un concierto de Justin Bieber: "el Bernabé no fue la primera vez que me agarré a trancazos" | VIDEO

¿Lo hizo por amor a Justin Bieber? Alana Flores acaba de revelar que aunque no es una mujer que se pelee a golpes por algo o alguien, en al menos dos ocasiones durante su adolescencia tuvo este tipo de encuentros y uno de ellos fue en un concierto del intérprete de Baby.

Alana Flores estuvo como invitada en el pódcast de Clase Libre, donde reveló que en el 2015 cuando Justin Bieber vino a México, casi se pelea con otra chica; entre los detalles especificó que ella tuvo el gusto de ir al show en Monterrey, pero en plena entrada protagonizó una pelea.

De acuerdo con lo que la influencer reveló, el estadio de Los Rayados "reventó", aquel día y ella, al estar en la zona general de pie hizo de todo para quedar lo más cerca posible del escenario y para ello no dudó en "jalar" a sus amigas para lograrlo; lo que no veía venir es que en este ir y venir entre la multitud alguien la agrediría.

"Ponle tú que en el empujadero, capaz empujé a alguien, pero no me di cuenta y de repente siento un jalón de cabello", mencionó.

Así recordó este momento. (Foto: IG @alanafloresf)

Aunque en un inicio Alana Flores pensó que la agresión venía por parte de una de sus amigas, ella le mostró a la verdadera responsable. Por supuesto, la ahora influencer le regresó el gesto para quedar parejas.

"Era una chava con el cabelo bien largo. Nombre, que la veo y que digo: 'ah, ¿sí?' Dos pueden jugar al mismo juego y traca", contó.

Según añadió en su historia a Islas Vlogs y a Esen Alva, ambas estuvieron a punto de agarrarse a golpes, intervino el staff del estadio donde Justin Bieber estaba por presentarse y fueron ellos quienes dejaron a Alana continuar en su lugar; mientras que a la chica que la agredió, la invitaron a retirarse.

"La sacaron y yo de: 'me jaló el pelo'. Y ya, la sacaron, pero yo me imagino que no la sacaron, sino que la reubicaron o algo así, o bueno, quiero creer. Amiga perdóname", dijo entre rias.

Alana Flores revela que su enfrentamiento contra Gala Montes no será su primer pelea

Tras revelar que en el 2015 casi se agarra a golpes con otra fan de Justin Bieber en el estadio de Los Rayados, Islas Vlogs y Esen Alva bromearon con la situación al destacar que nadie se esperaba que la pelea que tendrá este 17 de agossto contra Gala Montes no es su primer enfrentamiento público ni mucho menos la del 2024 en la Velada del Año desde el Santiago Bernabéu.

"Es cierto, el Bernabé no fue la primera vez que me agarré a trancazos en frente de 60 mil personas, fue en el estadio BBVA ren 2015 con una chava de los pelos", dijo entre risas.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea de Alana Flores vs Gala Montes?

La pelea de Alana Flores vs Gala Montes se realizará el domingo 17 de agosto de 2025 y para disfrutar del encuentro se puede ir hasta el Palacio de los Deportes, pero también desde transmisiónes en vivo a través de redes sociales y cines. Aquí te dejamos todos los detalles.

Hora: 17:00 hors

Lugar: Palaciop de los Deportes, CDMX.

Mientras que para las transmisiones en vivo en streaming:

Streaming: DAZN y Twitch.

Redes sociales: Facebook, YouTube y TikTok.

Cinépolis.

Recuerda que también se darámn otros enfrentamientos; sin embargo, no existe un horario de cada una de ellas; lo que sí es un hecho es que la más esperada es la de Alana Flores contra Gala Montes.